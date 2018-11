Caiazzo ricorda la fine della grande guerra con una cerimonia Raduno in Piazza Porta Vetere alle 10:30. Santa Messa, deposizione corona e scopertura lapidi

Saranno celebrati domenica 11 novembre i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, la Festa dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate.

La città di Caiazzo ricorderà i cittadini che si sono immolati per gli ideali di Unità Nazionale e i militari che tutti i giorni operano per la libertà e la pace a partire dalle ore 10.15, quando in piazza Porta Vetere si raduneranno Associazioni, Rappresentanze, Scuole ed Autorità Militari, Civili e Religiose. Seguiranno alle 10.30 la Santa Messa nella Chiesa di San Francesco e alle ore 11.15 la deposizione di una corona d’alloro prima nella Cappella Votiva e poi sul Monumento ai Caduti in piazza Porta Vetere con annessa scopertura delle lapidi commemorative dei militari caduti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale.

“Doveroso e importante soprattutto per le giovani generazioni celebrare non solo e non tanto una data ma tanti soldati uccisi che hanno sacrificato la loro vita”, commenta Stefano Giaquinto, sindaco della città Medaglia d’Argento al Merito Civile.

Alla cerimonia - organizzata in collaborazione con la sezione di Caiazzo dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, l’Associazione Storica del Caiatino e il Consiglio di Amministrazione dell’Almanacco - parteciperà la Banda Musicale dell’Associazione Culturale e Musicale “Marconi”.