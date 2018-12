Lavori alla "Giacomo Leopardi", la giunta approva il contratto Santa Maria a Vico. Il sindaco: «Scelta nell’interesse degli alunni e delle loro famiglie».

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina lo schema di contratto per il trasferimento temporaneo degli alunni del plesso della scuola primaria “Giacomo Leopardi” nei locali dell’ex albergo “Letizia”, in viale Pasquale Carfora. Il trasferimento, necessario per procedere ai lavori di adeguamento sismico della scuola, avverrà in locali già in passato utilizzati dall’allora Ipia “Ettore Majorana”.

«Le attività per la messa in sicurezza del plesso “Giacomo Leopardi” – afferma il sindaco Andrea Pirozzi -, proseguono grazie al finanziamento 1.5 milioni di euro, ottenuto dalla regione Campania. Oggi in giunta abbiamo approvato la stipula di questo accordo con i proprietari dello stabile, che entrerà in vigore non appena saremo pronti a far partire i lavori alla scuola. Tali locali saranno utilizzati per tutto il periodo necessario a riportare la scuola all’antico splendore.

E’ una scelta presa tenendo conto delle esigenze degli alunni e delle famiglie, evitando loro doppi turni ed altre opzioni scomode».