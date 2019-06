Il grano di Atella per rilanciare le eccellenze del territorio La grande sfida dei piccoli comuni nel casertano, ricchi di cultura e tradizioni

Dopo la presentazione dell’evento inaugurale della manifestazione ‘Grano di Atella’ dello scorso 15 giugno, c’è stata la prima delle tre serate di spettacoli preparati per coinvolgere i turisti venuti ad Orta di Atella per assaggiare le prelibatezze locali derivanti dalla lavorazione del grano.

Durante le iniziative, infatti, verranno predisposte degustazioni di prodotti tipici e presentazioni dei più caratteristici prodotti artigianali accompagnati da eventi spettacolari e di intrattenimento.

Stasera e domani la festa continua in via Salvatore Lanzano, con la partecipazione di Luca De Vivo, Lele Blade e Geolier, artisti molto amati dal pubblico più giovane. La scelta non è casuale. Gli organizzatori hanno espresso la volontà, attraverso il progetto ‘Grano di Atella’, di avvicinare i giovani, futuro del territorio, alla ‘cultura’ in senso esteso e alle tematiche territoriali ed enogastronomiche, aggiungendo valore alla specificità dei luoghi, della comunità e della sua storia.

L’idea progettuale si caratterizza per non voler essere solo una iniziativa temporanea, ma un’occasione permanente sul territorio.

La finalità del progetto ‘Grano di Atella’ è rafforzare la valorizzazione delle peculiarità e degli elementi di attrattiva presenti nell’area Atellana cercando di amplificare, riportando alla ribalta regionale, secondo i principi della sostenibilità economica, ambientale, enogastronomica alcuni eventi culturali che ad oggi hanno un’espressione tipicamente locale.

Sono previsti anche momenti di promozione delle eccellenze gastronomiche, vinicole e culturali con prodotti realizzati con il grano locale. L’attività avrà il duplice obiettivo di sensibilizzare il consumatore, promuovendo i prodotti dell’area; sarà, quindi, un momento per promuovere il rilancio di quella che è la vera economia locale e al contempo farà in modo che tali prelibatezze possano rievocare momenti e tradizioni del passato che oggigiorno stanno scomparendo.

La manifestazione, cofinanziata dal Poc Campania 2014-2020, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, diretta dal sindaco Andrea Villano, insieme all’associazione Events di Aniello Pagano e al direttore artistico Cesario Villano.