Psaut Capua, Graziano: "Asl riveda trasferimento personale" Emergenza caldo: non si può rinunciare a un presidio sanitario così importante sul territorio

"Ho chiesto di ritirare il provvedimento con cui l'Asl Caserta dispone il trasferimento del personale in servizio allo Psaut di Capua al Pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Capua Vetere. In questa fase, in piena emergenza caldo non si può rinunciare a un presidio sanitario sul territorio".

Lo dichiara il presidente della commissione regionale Sanità del Consiglio regionale della Campania Stefano Graziano. "Per tamponare la carenza di organico ci sono strade alternative.

Si faccia subito una ricognizione del personale negli uffici dei distretti e si ricorra all'assunzione per tre mesi di medici di specialistica ambulatoriale". "La prossima settimana porterò la questione in audizione", conclude Graziano.