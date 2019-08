L'agenzia delle entrate di Aversa cambia sede Dal 2 settembre,trasferimento in via Cirigliano

Cambio di sede per l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Aversa. Venerdì 30 agosto l’Ufficio lascerà la sede di piazza Bernini e da lunedì 2 settembre sarà operativo in via Cirigliano, 204.

Le operazioni di trasloco nella nuova sede di via Cirigliano non comporteranno interruzioni nell’erogazione dei servizi all’utenza, che proseguiranno con i consueti orari (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14 alle 16).

L’Ufficio territoriale di Aversa è competente per Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno.