Dipendente comunale muore stroncato dal Covid nel casertano Dolore a San Cipriano d'Aversa

Un’altra grave notizia ha scosso la comunità di San Cipriano d'Aversa nel casertano. La morte del dipendente comunale Luciano Benadduce, persona diligente e sempre disponibile con tutti. E' stato il sindaco Vincenzo Caterino, ad annunciarlo, con profondo dolore.

"Nel colpirmi profondamente per come è arrivata, ha lasciato sgomenta l’intera comunità ed ha fatto piombare ancor di più il nostro Comune nel baratro delle preoccupazioni causate da questo maledetto Covid-19. E’ il terzo decesso per covid che piange questa comunità in una settimana.

La morte di Luciano, lavoratore instancabile, persona dedita al prossimo e la cui sensibilità era nota a tutti, ha privato la sua famiglia e gli amici che lo hanno conosciuto della sua sincera solarità e del suo immancabile sostegno.

In questo momento così difficile ritengo necessario destinare alla famiglia di Luciano il cordoglio mio e dell’amministrazione comunale.

I decessi degli ultimi giorni, insieme all’alto numero di contagiati in città, mi spingono a prendere ulteriori misure per provare a frenare il contagio, per cui ho diramato una nuova ordinanza.

Intanto è indispensabile che tutti i cittadini seguano alla lettera le indicazioni previste dalle leggi, uscendo di casa il meno possibile e solo per motivi di necessità e di urgenza. Nelle prossime ore saranno ulteriormente intensificati i controlli nelle strade, nelle attività commerciali e solleciterò anche i controlli di attività soggette a chiusura affinché ne sia verificato il rispetto ( come ad esempio circoli privati e ricreativi ecc.). Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari, agli amici che purtroppo ci hanno lasciato a causa di questa orribile malattia.