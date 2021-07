Prata Sannita: presentato il programma di "Naturarte 2021" Filo conduttore del progetto, la cultura con un pensiero rivolto al futuro delle nuove generazioni

NaturArte è un cartellone di eventi culturali, artistici, musicali, tavole tematiche e attività outdoor che dal 9 luglio al 1° agosto 2021 aggregheranno competenze diverse coinvolgendo, in una cornice paesaggistica di rilievo quale è Prata Sannita e zone limitrofe, territorio, popolazione locale e flussi turistici con accesso gratuito.



Ecco il programma delle attività già partite nei giorno scorsi:

Martedì 20 Luglio: Mulino, Via Porta di Lete, Prata Sannita ore 19.00 Tavolo tematico, aree interne: conoscere e progettare buone pratiche.

Con: Alfredo di Gianpaolo, giornalista Rai e conduttore di “Cammina Italia”. Giulia Sonzogno, dottoranda in “Urban Studies & Regional Science, Social Sciences”, presso Il Gran Sasso Science Institute e

referente per il Comitato di Officine Giovani Aree Interne. Filippo Tantillo, ricercatore territorialista, esperto di politiche del lavoro e dello sviluppo, già coordinatore scientifico del team di supporto al Comitato Nazionale per le Aree Interne, attualmente coordinatore del Comitato di Officine Giovani Aree Interne e coordinatore di Officine Coesione Aree Interne. Modera: Prof. Costantino Leuci, docente di filosofia e storia.

Martedì 20 Luglio: Mulino, Via Porta di Lete, Prata Sannita ore 21.30 Live performance con Francesco Cicchella.



Venerdì 23 luglio: Mulino, Via Porta di Lete, ore 21.00 live performance con Maurizio Casagrande.

Lunedi 29 luglio: Via Porta San Giovanni, Ailano ore 21.00 cabaret night Ivano Falco in "E grazie al caos"

Sabato 31 luglio 2021: Mulino, Via Porta di Lete, ore 19.00 Tavolo tematico: architetture storiche e aree interne, tra passato, presente e futuro. Con Alessia Frisetti, Archeologa medievista, docente a contratto presso Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Carmine Tomeo, architetto e docente a contratto in costruzione delle opere di architettura presso la Diarc per l’Università Federico II di Napoli.

Domenica 1 Agosto: Mulino, Via Porta di Lete, ore 19.00 Opening mostra fotografica Natalino Russo Matese a cura di Vittoria Biasiucci.

Domenica 1 Agosto: Mulino, Via Porta di Lete, ore 21.30 Live performance della blues band "black cadillac blues". Luci nel borgo, atmosfera d’incanto nel borgo medievale di Prata Sannita

Martedi 3 Agosto: Piazza Roma, Capriati al Volturno ore 21.00 cabaret night con Salvatore Gisonna.