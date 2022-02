Nuovo campo sportivo a Maddaloni, Marone: "Obiettivo a portata di mano" Richiesta di finanziamento presentata a Roma

L’amministrazione comunale del sindaco Andrea De Filippo mette a segno un altro importante colpo grazie soprattutto al lavoro iniziato ormai tre anni fa e portato avanti costantemente dal movimento politico “Riscossa di Maddaloni”. Stiamo parlando del nuovo campo sportivo. Il primo cittadino, insieme al capogruppo di Riscossa Claudio Marone, si è recato a Roma all’Istituto del Credito Sportivo chiedere il finanziamento elemento essenziale per la realizzazione dell’opera.

«Abbiamo incontrato - ha dichiarato Marone - Eduardo Gugliotta dell’Istituto del Credito Sportivo, professionista che abbiamo ospitato a Maddaloni al convegno sullo sport organizzato dall’associazione ‘Alberto Tixon’, a cui abbiamo chiesto il finanziamento di 1.750.000 euro per la realizzazione dell’opera. Da parte sua c’è stata immediata disponibilità. Quindi a questo punto ci tocca chiedere il parere del Coni, che contiamo di ricevere in poche settimane, e poi protocolleremo la pratica per il bando. Quindi al di là di inconvenienti vari tra fine giugno ed inizio luglio dovremmo avere il finanziamento».

Il capogruppo ha poi richiamato l’importanza dell’opera portata avanti dall’amministrazione, ma anche quella svolta dal movimento “Riscossa di Maddaloni”.

«La possibilità di avere un nuovo campo sportivo a Maddaloni sembra ora un obiettivo a portata di mano e questo anche grazie a noi. Abbiamo, grazie anche ai nostri focus sul tema dello sport, smosso una situazione che si era impantanata a causa del project financing che ci trascinavamo dai tempi delle amministrazioni di centrosinistra Lombardi e Farina. Il nuovo campo sportivo era un punto fondamentale del nostro programma elettorale e sono orgoglioso di essere vicino all’obiettivo».