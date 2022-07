Donna in sicurezza: un corso incentrato sulla difesa personale femminile L'iniziativa di San Marcellino, nel casertano

All'istituto delle suore degli angeli, a San Marcellino, si è tenuta la presentazione del progetto “Donna in sicurezza”, diretto dal Maestro Antonio Improta di Casaluce.

A promuovere l’evento è stato l’assessore alle attività istituzionali e politiche comunitarie, Angela Tonziello, che si è mostrata favorevole a proporre, sul territorio, un corso incentrato sulla difesa personale femminile.

Una sinergia instaurata con lo staff Improta di Casaluce che, in occasione della presentazione, ha dato dimostrazione delle tecniche di difesa, in virtù della partecipazione di un piccolo gruppo di donne prodigatesi in dimostrazioni pratiche della materia.

“Da settembre avvieremo un cammino a stretto contatto con gli sportelli antiviolenza ubicati in tutto il territorio aversano - commenta il maestro Improta - offriremo corsi gratuiti a cui potrà partecipare chiunque voglia approfondire la disciplina”.

Il maestro Antonio Improta ha diretto stages di difesa personale di vari contesti: all’estero, all’aliquitè (Reparto di primo intervento antiterrorismo di Roma dell’arma dei carabinieri), al reparto Sos (squadra operativa di supporto dell’arma dei carabinieri), per conto di agenti della polizia di stato ed al general quarter della base Us Navy di Pozzuoli, oltre a collaborare con diverse agenzie di security nazionale.