Villaggio dei Ragazzi: giornate di orientamento per le scuole Obiettivo: Indirizzare gli studenti verso i percorsi formativi più adatti alle loro esigenze

Per supportare gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie nell'importante scelta delle superiori, sabato 17, dalle 15.30 alle 19.00, e domenica 18 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, avranno luogo le giornate di orientamento organizzate dal “Villaggio dei Ragazzi”, i cui Istituti figurano anche per il 2022 tra le migliori scuole di settore nella classica eduscopio della fondazione Agnelli.

Per l’occasione, i docenti dell’ente calatino accoglieranno i visitatori per indirizzarli verso i percorsi formativi più adatti alle loro esigenze mentre gli uffici di segreteria dei vari Istituti saranno disponibili a fornire alle famiglie tutto il supporto tecnico necessario per la compilazione delle domande di iscrizione.

I dettagli

Nel corso delle giornate di orientamento, oltre alla presentazione delle scuole della fondazione (Istituto industriale, aeronautico, linguistico e alberghiero), saranno illustrati anche il sistema residenziale del "Villaggio", totalmente gratuito anche a partire da quest'anno, e il centro diurno polifunzionale, destinato agli studenti dell’ente che desiderano prolungare la loro permanenza al Villaggio dopo l’orario scolastico (non oltre le ore 18.00) per svolgere attività di studio pomeridiano con il supporto di personale di comprovata esperienza.

Il monito del commissario straordinario Felicio De Luca

“Attraverso tale servizio post - scolastico miriamo ad apportare il nostro contributo nella lotta contro il fenomeno della dispersione scolastica e dell’esclusione. Offrire a tutti, senza distinzioni, le stesse opportunità di formazione, di inserimento lavorativo e di possibilità di seguire un percorso di studio sia universitario che verso gli istituti tecnici superiori rappresenta per noi un preciso dovere. Invito i ragazzi e le loro famiglie a partecipare numerosi a queste giornate per poter meglio conoscere la nostra offerta didattica che coniuga conoscenza e formazione”, ha dichiarato Felicio De Luca, commissario straordinario dell’istituzione calatina.

Ulteriori giornate di orientamento in programma alla fondazione si terranno sabato 21 (dalle 15.30 alle 19.00) e domenica 22 Gennaio 2023 (9.00 - 13.00).