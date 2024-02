Maddaloni: inaugurata un panchina simbolo della lotta e speranza Violenza di genere nel casertano: non una semplice panchina rossa ma bel altro

La comunità di Maddaloni ha assistito all'inaugurazione di una panchina non convenzionale, simbolo di lotta e speranza contro la violenza di genere. Questa particolare installazione artistica, nata dal progetto "Rise Up" - panchine d’autore, si distingue per il suo forte messaggio sociale e culturale, andando oltre il tradizionale simbolismo della panchina rossa dedicata al contrasto del femminicidio.

L'opera è stata fortemente voluta dal comitato "Spazio Verde La Rotonda", con il referente Sergio Di Caprio in prima linea come promotore dell'iniziativa, e ha visto la collaborazione della consigliera comunale Italia Tagliafierro.

Il contributo creativo degli studenti del Liceo Artistico "Don Gnocchi" di Maddaloni, guidati dalla docente Rosanna De Lucia, ha trasformato la panchina in un simbolo di aggregazione, riflessione e rinascita personale.

Durante la cerimonia di inaugurazione, presenti numerose autorità e membri della comunità, l'Assessore alla Cultura Caterina Ventrone, e la stessa Italia Tagliafierro. Il progetto ha inoltre ricevuto il sostegno e la partecipazione attiva dell'associazione "Rise Up!!", rappresentata dalla Presidente Lucia Cerullo e da Alessandra Vigliotti, membro dell'associazione e referente per i progetti con le scuole.

La direttrice scolastica del liceo, Annamaria Lettieri, ha espresso il proprio orgoglio per il contributo degli studenti, sottolineando l'importanza di trasmettere valori positivi attraverso l'arte e l'educazione.

Questa panchina rappresenta un luogo di incontro, dove le tradizioni si trasmettono e la consapevolezza sociale cresce. È un invito a fermarsi, riflettere e unirsi nella lotta contro ogni forma di violenza, promuovendo una cultura di rispetto e uguaglianza.

L'iniziativa "Panchine d’Autore" del Progetto "Rise Up" dimostra come la collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni possa generare cambiamenti significativi nella società, trasformando semplici spazi urbani in simboli potenti di cambiamento e speranza.