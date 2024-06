Crisi da sovraindebitamento: protocollo con l'ordine dei commercialisti Comune al fianco di imprese, professionisti e cittadini

Il comune di Cancello ed Arnone e l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per offrire supporto e assistenza a quelle imprese che stanno vivendo una crisi da sovraindebitamento.

A sottoscrivere l’intesa il sindaco Raffaele Ambrosca e il presidente dei commercialisti Pietro Raucci che è anche responsabile dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, istituito presso l'ordine di Caserta.

"Questa apposita convenzione, rappresenta un valido strumento per gestire, e molto spesso risolvere, le problematiche del sovraindebitamento che coinvolgono e mortificano la dignità di quei piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli e cittadini generalmente intesi, che non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni - ha sottolineato il sindaco Ambrosca - L’Organismo di Composizione della crisi, essendo costituito da un ordine professionale, la cui funzione sociale è proprio quella di garantire la qualità delle prestazioni svolte, è presidio di garanzia dell'interesse dei cittadini, i quali potranno contare su un servizio di assistenza altamente specializzato fornito da professionisti di settore".

Tutti i cittadini che intendono rivolgersi all’organismo di composizione della crisi, possono farlo in maniera del tutto anonima senza passare per il comune di Cancello ed Arnone.

A breve sarà reso pubblico un Qrcode attraverso la cui scansione sarà possibile prendere appuntamento direttamente con l’ordine dei commercialisti.