Zannini: "Oltre 25 milioni per palestre e impianti sportivi nel casertano" Saranno ben 26 i Comuni di Terra di Lavoro a beneficiare delle risorse Fsc

Saranno ben 26 i Comuni di Terra di Lavoro a beneficiare delle risorse Fsc, pari ad oltre 25 milioni

di euro, per la costruzione di nuovi impianti sportivi, tra cui palestre, campi di calcio, pallavolo, basket, tennis, padel ed atletica.

Ad annunciarlo Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione ambiente, energia e protezione civile del consiglio regionale della Campania, che, all’indomani della sottoscrizione dell’accordo di sviluppo e coesione tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca ed il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, comunica già i primi interventi finanziati.

“Sono tante le Comunità della nostra provincia, dalle città maggiori come Caserta. Aversa, Maddaloni, Marcianise, Capua e Mondragone, ai comuni più piccoli, dove verranno realizzati ex novo impianti sportivi o ammodernate palestre ed altre infrastrutture destinate alla pratica dello sport da parte di adolescenti, giovani ed adulti. Ciò sarà possibile unicamente grazie alla capacità di programmazione dei sindaci e delle amministrazioni comunali e dell’azione di coordinamento svolta in questi anni dalla Regione a guida De Luca, garantendo assistenza, supporto e vicinanza costante e continua ai comuni di Terra di Lavoro, nell’ambito della filiera istituzionale che tanti benefici sta portando ai territori casertani”, conclude Zannini.

Ecco l'elenco completo:

1. Aversa € 840.000,00

2. Caiazzo € 805.000,00

3. Capua € 805.000,00

4. Casapesenna € 830.338,08

5. Caserta € 2.000.000,00

6. Castel Volturno € 1.000.000,00

7. Castello del Matese € 769.733,24

8. Cesa € 750.000,00

9. Maddaloni € 700.000,00

10. Marcianise € 1.150.944,37

11. Mondragone € 700.000,00

12. Pastorano € 699.572,39

13. Pietramelara € 700.000,00

14. Pignataro Maggiore € 896.000,00

15. Prata Sannita € 777.800,00

16. Rocca d’Evandro € 1.000.000,00

17. Roccamonfina € 700.000,00

18. San Cipriano d’Aversa € 700.000,00

19. San Pietro Infine € 331.000,00

20. San Tammaro € 805.000,00

21. Santa Maria la Fossa € 770.000,00