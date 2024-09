Perdite d’acqua in Via Moleta ad Alvignano: non c'entra il consorzio di bonifica L'ente di Piedimonte Matese ha effettuato tutti gli accertamenti del caso

Le perdite d’acqua in Via Moleta ad Alvignano non sono da attribuire alle condotte del consorzio di Bonifica. Il Sannio Alifano, attento come sempre a tutte le problematiche dei consorziati, interviene prontamente alle criticità sollevate, oltre che per la consueta manutenzione, anche per evitare inutili e dispendiose perdite d’acqua.

Nello specifico in Via Moleta, la questione era stata sollevata tempo fa quando, in questa traversa della Strada Provinciale, nel territorio comunale di Alvignano, si presentavano delle perdite di acqua lungo l’arteria stessa. Il Consorzio di Bonifica, a questo punto, si è prontamente attivato per verificare la criticità evidenziata.

Lo stesso Ente, che ha sede in Viale della Libertà a Piedimonte Matese, ha effettuato tutti gli accertamenti del caso, sollecitati dalla consigliera del Consorzio stesso, Stefania Marcucci di Alvignano. E, dopo aver interessato gli uffici e dopo diverse prove sul posto, si è potuto escludere con ragionevole certezza che tale perdita di acquea sia da attribuire al Consorzio stesso, pertanto alle condotte dell’Ente.

Le verifiche, durate diverse settimane, sono state approfondite, per effettuare le quali si è proceduto dapprima a chiudere l’acqua a monte, quindi anche a scaricare il canale. Insomma, un lavoro molto complesso da parte del Consorzio, presieduto da Franco Della Rocca, che ha portato alla definizione della problematica.