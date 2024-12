Innovazione e virtuosismo: il flauto di Fabbriciani al museo campano Doppio appuntamento a Capua: dalla lectio magistralis “Flute Lab” al concerto l’esperienza Italiana

Sabato 14 dicembre, la suggestiva cornice del Museo Campano di Capua ospiterà l’undicesimo appuntamento della rassegna “Autunno Musicale 2024 - Suoni & Luoghi d’Arte”, che quest’anno celebra la sua 30esima edizione. Dopo il grande successo riscosso nei recenti eventi, inclusi quelli alla Reggia di Caserta, la manifestazione si appresta a vivere un altro momento memorabile con un doppio appuntamento dedicato al flauto, affidato al maestro Roberto Fabbriciani.

Alle 17.30, nell’ambito del ciclo “Nuovi Linguaggi”, Fabbriciani sarà il protagonista di “Flute Lab / Nuove tecniche – Nuovi suoni”, un incontro che unirà la lectio magistralis all’esecuzione di composizioni in prima assoluta firmate da giovani autori quali, Gerardo Ceparano, Mattia Esposito, Claudia Gaetano, Filomena Gaita, Michele Ruggiero, Tarsia Napolitano, Rosalba Pinto. Un’occasione per esplorare le potenzialità più innovative dello strumento e per scoprire nuove voci della musica contemporanea.

La giornata proseguirà alle 19.30 con il concerto “L’Esperienza Italiana”, un viaggio musicale che metterà in risalto il virtuosismo del flautista aretino. In programma, brani di grandi autori del Novecento come Luis De Pablo, Bruno Maderna, Luciano Berio, Aldo Clementi ed Ennio Morricone, senza dimenticare le composizioni dello stesso Fabbriciani. Un repertorio che spazia dalle ricerche sonore per flauto solo all’innovativo uso del nastro magnetico, in dialogo con lo strumento tradizionale.

Il protagonista

Roberto Fabbriciani, figura centrale nel panorama musicale internazionale, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi interpreti e innovatori della tecnica flautistica. Nato ad Arezzo, ha collaborato con i maggiori compositori contemporanei, tra cui Luciano Berio, Ennio Morricone e Luigi Nono, contribuendo alla creazione e all’esecuzione di opere di straordinaria rilevanza. La sua carriera, che lo ha visto esibirsi nei teatri più prestigiosi del mondo e incidere dischi pluripremiati, è un simbolo di dedizione alla musica e alla sua evoluzione. Questo appuntamento si preannuncia come un’esperienza artistica imperdibile, in grado di coniugare tradizione e innovazione, per celebrare il potere trasformativo della musica in un luogo ricco di storia e cultura come il Museo Campano.

Ingresso ai concerti

Per i concerti al Museo Campano di Capua il costo del biglietto è di 8,00 euro l’intero, 6,00 euro ridotto enti convenzionati e docenti di musica, 4,00 euro ridotto per giovani entro i venticinque anni. Maggiori informazioni sul sito www.autunnomusicale.com/info - Tel. 0823361801. La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura / Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione della Reggia di Caserta, della Provincia di Caserta / Museo Campano, e del patrocinio del Comune di Aversa.