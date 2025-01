Caso omofobia a Teverola: interviene il deputato Agostino Santillo "Non è possibile tollerare toni del genere, linguaggi scurrili e insulti che offendono la dignità"

"Esprimo la mia vicinanza al consigliere comunale di Teverola Pasquale Grasso per il gravissimo episodio avvenuto, durante il civico consesso della città". Lo scrive in una nota il deputato Agostino Santillo, M5S vicepresidente del gruppo camera.

"Il consiglio Comunale, oltre a rappresentare un organo di governo, è una forma di democrazia diretta. Non è possibile tollerare toni del genere, linguaggi scurrili e insulti che offendono la dignità della persona. Chi siede in Consiglio comunale deve avere rispetto dell'Istituzione di cui fa parte e deve avere rispetto soprattutto dei cittadini che rappresenta. Mi auguro che arrivino presto le scuse, doverose in una comunità civile".