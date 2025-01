Villaggio dei Ragazzi: sport, passione e comunità intorno al biliardo In campo i migliori giocatori e appassionati da tutto il territorio nazionale

Si è aperta nella suggestiva cornice della fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore d’Angelo”, la 3ª Prova Nbc di stecca, competizione di biliardo sportivo che richiama i migliori giocatori e appassionati da tutto il territorio nazionale.

Fino al 20 gennaio, i campi da gioco allestiti con grande cura all’interno della Fondazione ospiteranno partite di alto livello tecnico e agonistico, offrendo agli spettatori un’esperienza unica nel panorama sportivo nazionale.

L’evento, che unisce precisione, strategia e passione, rappresenta un’occasione importante per valorizzare non solo uno sport raffinato e competitivo ma anche un luogo simbolo di dedizione educativa e sociale quale il Villaggio dei Ragazzi.

"Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa importante prova, che rappresenta indiscutibilmente un evento di grande rilevanza, capace di unire sport e comunità - ha dichiarato Antonio Caradonna, Commissario straordinario della Fondazione.

“Questa manifestazione - ha proseguito l’avvocato maddalonese - non solo rappresenta un’occasione per promuovere il biliardo sportivo e i suoi valori, ma costituisce anche un’opportunità per valorizzare il nostro Villaggio, un luogo ricco di storia e impegno sociale, nato dalla visione e dal lavoro di Don Salvatore D’Angelo.

“Ringrazio il presidente della federazione italiana sport biliardo e bowling, Andrea Mancino, il sindaco della città di Maddaloni, Andrea De Filippo, il consigliere regionale, Vincenzo Santangelo, il presidente della trick shot Maddaloni, Luigi Ardó, e il presidente nazionale della sezione stecca, Stefano Gibertoni, gli atleti e tutti coloro che contribuiscono al successo di questa iniziativa. Invito, altresì, la comunità a partecipare numerosa e a vivere da vicino un’esperienza unica, immersa in un contesto di bellezza e significato storico - ha concluso.

La Fondazione, dunque, si conferma essere punto di riferimento per il territorio, capace di coniugare tradizione e innovazione e di accogliere eventi che spaziano dallo sport alla cultura, con un’attenzione costante, però, alla formazione e al futuro dei giovani".