Cancello ed Arnone: tre giorni dedicati all'arte contemporanea il sindaco Ambrosca: un evento di promozione culturale che saprà coinvolgere tutta la famiglia

Tre giorni dedicati all’arte contemporanea a Cancello ed Arnone. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Pro Loco.

Da domani, venerdì 17 gennaio a domenica 19 gennaio, per tre giorni presso la sala Apollo del centro Civitas sarà possibile assistere a mostre di numerosi artisti. L’arte incontra il territorio: questo il titolo della tre giorni che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutte le fasce d’età nel magnifico mondo dell’arte.

Oltre alle mostre sono previsti laboratori completamente gratuiti per i bambini. Ad esporre le loro opere Anna Trapasso, Carlotta Mantovani, Stefano Alisi, Anna Rita Mattei, Nicola Capasso, Roberto Fabio Brucci, Massimo Greco, Beatrice Mattei, Antea Pirondini, Roberto Mondani, Giacomo Valentini, Romina Berto, Enzo Piatto, Luisa Borin, Marco Sciame e Giuseppe Rizzo Schettino.

"Con l’assessore Biancolella e il presidente della Pro Loco Conte abbiamo inteso organizzare una tre giorni che avvicinasse i nostri concittadini al mondo dell’arte - ha esordito il sindaco Raffaele Ambrosca - lo abbiamo fatto organizzando una mostra straordinaria che rappresenta un’eccellenza assoluta nel suo genere, ma anche attraverso momenti dedicati alle famiglie perché riteniamo che l’arte debba essere alla portata di tutti.

Come amministrazione siamo fortemente impegnati nella promozione culturale e la partnership costante con la Pro Loco ci consente di organizzare diversi momenti importanti in questo senso». Il taglio del nastro della mostra è previsto per venerdì alle ore 17. L’esposizione sarà visitabile fino alle ore 20, mentre sabato l’orario di apertura andrà dalle 10 alle 19, domenica invece dalle 9 alle 17".