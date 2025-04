1975-2025. 50 anni di vita amministrativa per il comune di Cellole: si festeggia Il significato dell'anniversario nelle parole del sindaco Guido Di Leone

Il comune di Cellole è lieto di annunciare un importante traguardo: nel 2025 ricorrono i 50 anni di vita amministrativa del comune. Per celebrare questo significativo anniversario, tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare alla cerimonia pubblica che si terrà presso l’aula consiliare L. Montecuollo del Municipio di Cellole, alle ore 17:30.

“Durante l'incontro, avremo l'opportunità di riflettere sulla storia di Cellole e sul percorso che abbiamo condiviso in questi cinquant'anni. Sarà un momento per discutere le realizzazioni passate e le future prospettive per la nostra comunità.” - afferma il sindaco di Cellole Guido Di Leone - “Inoltre, siamo orgogliosi di festeggiare insieme il prestigioso riconoscimento del "Premio Comune più Virtuoso d'Italia", alla presenza dei rappresentanti della prefettura di Caserta. Un traguardo che testimonia l'impegno e il dinamismo della nostra amministrazione.” L'evento riguarda l'anniversario della vita amministrativa del comune mentre quello dell'autonomia si celebrerà il 21 aprile.