Sindaco si dimette nel giorno della liberazione: ecco perchè La decisione del primo cittadino di Capodrise Nicola Cecere nel casertano

"Ho comunicato al presidente del consiglio comunale la mia decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Ssndaco del comune di Capodrise". L'annuncio di Nicola Cecere arriva nel giorno della liberazione.

"Dopo aver riflettuto attentamente sulle circostanze mi sono reso conto che l’attuale contesto, sotto diversi aspetti, non consente di esercitare il mandato affidatomi con la serenità e l’efficacia necessarie per il bene della comunità che amo.

Questa decisione - continua Cecere - sebbene sofferta e difficile, è il risultato di una serie interminabile di approfondite analisi condotte in tutte le sedi, analisi che hanno progressivamente inciso sul mio operato, creando condizioni tali da rendere impraticabile l’ulteriore proseguimento del mio mandato.

Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i cittadini, ai colleghi e ai dipendenti, che mi hanno supportato in questo percorso, e a tutti coloro che hanno lavorato con me per il miglioramento della nostra comunità.

Confido che il mio gesto possa favorire un periodo di riflessione, di responsabilità e di rinnovamento per il comune di Capodrise, auspicando che si possano trovare soluzioni adeguate al futuro della nostra città, che dovrebbe essere il vero ed unico faro dell’operato amministrativo".