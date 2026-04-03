Cesa: attivato il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabibilità

Ecco tutte le indicazioni

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Il comune di Cesa attiva il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità

Cesa.  

Il comune di Cesa informa la cittadinanza che sono ufficialmente aperti i termini per la presentazione delle domande relative al servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità residenti sul territorio comunale.

Il servizio è rivolto agli studenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche situate al di fuori del Comune.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda esclusivamente online attraverso il Portale dei Servizi Sociali all’indirizzo: portaleservizisociali.comune.cesa.ce.it.

La scadenza per l’invio delle richieste è fissata alle ore 12:00 del 15 aprile 2026.

Per la corretta presentazione della domanda sarà necessario allegare la seguente documentazione:

Certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92
Autocertificazione attestante l’impossibilità al trasporto autonomo
Attestazione ISEE in corso di validità
Certificato di frequenza scolastica
Eventuali certificazioni mediche utili

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cesa al numero 081 815 43 13, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il sindaco Enzo Guida:

"Garantire il diritto allo studio significa rimuovere ogni ostacolo, soprattutto per i nostri ragazzi più fragili. Con questo servizio vogliamo essere concretamente al fianco delle famiglie, offrendo un supporto essenziale che consenta a ogni studente di vivere pienamente il proprio percorso scolastico. È un impegno che portiamo avanti con responsabilità e con il cuore".

Il vicesindaco con delega ai servizi sociali Giusy Guarino, ha aggiunto:

"Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale delle politiche sociali del nostro Comune. Il trasporto scolastico dedicato non è solo un servizio, ma un segno di attenzione, inclusione e rispetto per i diritti di ogni persona. Invitiamo tutte le famiglie interessate a presentare domanda nei tempi previsti, certi che insieme possiamo costruire una comunità sempre più solidale".

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