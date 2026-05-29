Maddaloni: Il Villaggio dei Ragazzi apre le porte alla cultura ambientale Una giornata intensa di contenuti, partecipazione e valore educativo

Ambiente, legalità ed educazione civica al centro di una giornata destinata a lasciare un segno profondo nel territorio.

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo” ha ospitato il Progetto “Città Verde”, iniziativa promossa congiuntamente dalla Giunta Pastorale della Diocesi di Caserta, dall’Associazione Nazionale Carabinieri e dall’Ufficio Pastorale della Salute, che ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni civili, militari, scolastiche ed ecclesiali attorno a un messaggio condiviso: prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura della comunità, della legalità e del futuro delle nuove generazioni.

L’intera iniziativa, organizzata presso il Villaggio dei Ragazzi, è frutto della perfetta sinergia tra l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali della Fondazione, coordinato da Michele Cerreto, il referente della progettualità per l’Ente maddalonese, Giovanni Di Nuzzo, e della professionalità dei docenti Francesco Angioni, Rita Errico, Rita Ferrante e Mena Farina, con il fondamentale contributo della sig.ra Antonietta Rispoli, referente della Giunta Pastorale della Diocesi di Caserta.

Questa collaborazione ha consentito la piena riuscita di una giornata intensa di contenuti, partecipazione e valore educativo.

La scelta della Fondazione Villaggio dei Ragazzi come sede dell’iniziativa non è stata casuale: da sempre punto di riferimento per la formazione, l’accoglienza e l’inclusione sociale nel territorio campano, il Villaggio ha confermato ancora una volta la propria vocazione educativa e civica, trasformandosi in un autentico laboratorio di cittadinanza attiva, nel quale gli studenti Giuseppe Elico e Salvatore Vinciguerra, supportati dal Prof. Angioni, hanno animato la giornata con una significativa performance artistica dedicata ai temi dell’ambiente, della memoria e della responsabilità civile, offrendo ai presenti un momento di forte impatto emotivo.

Ad aprire i lavori è stato il Commissario Straordinario Domenico Posca, che ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni nella tutela del bene comune attraverso iniziative concrete di sensibilizzazione ambientale. Sono quindi intervenuti il Cap. Federico Arrigo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Maddaloni, che ha rimarcato l’impegno dell’Arma nella promozione della legalità ambientale; l’appuntato Michele Di Vico, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Maddaloni, che ha evidenziato il valore dell’associazionismo nella costruzione di comunità più consapevoli; e don Antonello Giannotti, Direttore della Pastorale Diocesana della Salute, che ha richiamato il profondo legame tra salute dell’uomo e salute dell’ambiente, nel solco del messaggio della Laudato Si’ di Papa Francesco. Presente anche il coordinatore scolastico Giusto Nardi.

I lavori, moderati da Marco Lugni, Segretario della Giunta Pastorale, hanno visto alternarsi autorevoli relatori provenienti dal mondo scolastico, giuridico, istituzionale e ambientale. Adele Vairo, Dirigente Scolastico del Campus “A. Manzoni” di Caserta, ha illustrato le buone pratiche educative finalizzate alla formazione della cittadinanza attiva attraverso la cultura ambientale, Maria Luisa Vitale, specialista forense, ha affrontato il tema degli ecoreati e delle problematiche investigative connesse ai crimini ambientali, Renato Natale, già Sindaco di Casal di Principe, ha condiviso la propria esperienza amministrativa, raccontando come la riqualificazione ambientale possa diventare strumento concreto di riscatto sociale e civile nei territori più complessi, Mauro Iodice, penalista del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ha approfondito i profili giuridici legati allo smaltimento illecito dei rifiuti e alla tutela del territorio. Particolarmente significativa, infine, la relazione della tenente colonnello Marilena Scudieri, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, che ha presentato il progetto nazionale “Un Albero per il Futuro”, culminato nella messa a dimora della “Talea di Falcone”.

Quello dedicato alla piantumazione della “Talea di Falcone” è stato infatti uno dei momenti più intensi dell’intera giornata: il ramoscello, che deriva dall’albero cresciuto davanti alla casa del giudice Giovanni Falcone a Palermo, è diventato negli anni uno dei simboli più forti dell’impegno civile contro ogni forma di criminalità organizzata. Piantarlo nel giardino del Villaggio dei Ragazzi ha assunto pertanto un valore altamente simbolico, come gesto rivolto alle nuove generazioni affinché possano crescere nel rispetto dell’ambiente, della giustizia e della responsabilità collettiva.

Il Progetto “Città Verde” ha dimostrato come ambiente, educazione e legalità siano dimensioni strettamente connesse e come soltanto attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuola, Chiesa e associazionismo sia possibile costruire percorsi concreti di crescita civile. Ancora una volta il Villaggio dei Ragazzi si conferma non soltanto una fondazione educativa, ma una comunità viva che continua a formare coscienze, promuovere valori e coltivare speranza per il territorio.