Cesa: il comune lancia la campagna informativa contro il caldo

Con l'arrivo delle alte temperature, il comune di Cesa promuove una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per favorire comportamenti corretti durante i periodi di caldo intenso.
Attraverso un vademecum semplice e immediato, l'amministrazione comunale richiama l'attenzione sulle principali misure di prevenzione per tutelare la salute, con particolare riguardo alle persone più vulnerabili.
L'iniziativa invita i cittadini a mantenere una corretta idratazione, privilegiando acqua, frutta e verdura, evitando l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e scegliendo, quando possibile, ambienti freschi e ombreggiati. Particolare attenzione è dedicata agli anziani, ai bambini, alle donne in gravidanza, ai lavoratori esposti al sole e agli animali domestici, categorie maggiormente esposte agli effetti delle ondate di calore. Il materiale informativo ricorda inoltre l'importanza di monitorare eventuali sintomi di malessere, di mantenere i contatti con familiari e vicini in caso di persone sole o fragili e di rivolgersi ai servizi sanitari in presenza di situazioni di emergenza.
La consigliera comunale Stella Perfetto, delegata alla sanità e alla tutela della salute afferma:
"Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull'adozione di comportamenti responsabili e sull'importanza della prevenzione.
Informare e diffondere buone pratiche significa contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva, elemento essenziale per affrontare con serenità e attenzione il periodo estivo".