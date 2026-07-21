Cesa: il comune lancia la campagna informativa contro il caldo "Piccoli gesti per proteggere la salute di tutti"

Con l'arrivo delle alte temperature, il comune di Cesa promuove una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per favorire comportamenti corretti durante i periodi di caldo intenso.

Attraverso un vademecum semplice e immediato, l'amministrazione comunale richiama l'attenzione sulle principali misure di prevenzione per tutelare la salute, con particolare riguardo alle persone più vulnerabili.

L'iniziativa invita i cittadini a mantenere una corretta idratazione, privilegiando acqua, frutta e verdura, evitando l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e scegliendo, quando possibile, ambienti freschi e ombreggiati. Particolare attenzione è dedicata agli anziani, ai bambini, alle donne in gravidanza, ai lavoratori esposti al sole e agli animali domestici, categorie maggiormente esposte agli effetti delle ondate di calore. Il materiale informativo ricorda inoltre l'importanza di monitorare eventuali sintomi di malessere, di mantenere i contatti con familiari e vicini in caso di persone sole o fragili e di rivolgersi ai servizi sanitari in presenza di situazioni di emergenza.

La consigliera comunale Stella Perfetto, delegata alla sanità e alla tutela della salute afferma:

"Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull'adozione di comportamenti responsabili e sull'importanza della prevenzione.

Informare e diffondere buone pratiche significa contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva, elemento essenziale per affrontare con serenità e attenzione il periodo estivo".