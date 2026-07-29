Vitulazio, loculi cimiteriali: l'assessore Ciriello replica a Russo "La restituzione parziale era già prevista"

"La possibilità di riconoscere ai cittadini una quota del ribasso d'asta conseguito nella gara per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali non rappresenta una novità introdotta oggi, ma era già stata prevista dall'amministrazione comunale di Vitulazio nel rispetto della normativa vigente e degli atti di gara predisposti".

Con queste parole l'assessore ai servizi cimiteriali Antonella Ciriello interviene in merito alla proposta avanzata dalla consigliera comunale di opposizione Melania Russo, chiarendo la posizione dell'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Scialdone.

"Già nella fase di predisposizione della procedura di gara - spiega l'assessore - avevamo previsto, compatibilmente con quanto consentito dalla legge, di destinare ai cittadini una parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

Parliamo di una quota compresa, orientativamente, tra il 20 e il 25 per cento delle somme disponibili, che sarà restituita a coloro che hanno acquistato i loculi. Si tratta di una scelta volontaria dell'Amministrazione, perché la normativa non impone alcun obbligo di restituzione. Questo ribasso, ci tengo a dirlo, è stato possibile grazie a un'apposita gara indetta in modo serio e trasparente".

"Le somme residue - precisa Antonella Ciriello - saranno impiegate per realizzare interventi strettamente connessi all'opera principale. Il nostro obiettivo è migliorarla, renderla più sicura, più decorosa e maggiormente funzionale, offrendo così una struttura migliore all'intera collettività.

Una parte delle economie sarà inoltre finalizzata ad alleggerire il costo sostenuto dalle famiglie".

Infine, l'assessore rivolge un invito a valutare con attenzione gli atti amministrativi prima di alimentare il dibattito pubblico.

"Prima di formulare determinate osservazioni sarebbe opportuno approfondire la documentazione e conoscere quanto era già stato programmato. La nostra priorità non è inseguire il consenso o la visibilità, ma amministrare con serietà, nel rispetto delle regole e nell'interesse della comunità vitulatina".