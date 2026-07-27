Bellona, 41 enne muore dopo un tuffo nelle acque sorgive Tragedia in località Trifilisco. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118

Bellona (Caserta) – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Bellona, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque sorgive della località Triflisco.

L’allarme è scattato intorno alle 19.45. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta con una squadra della sede centrale e il nucleo SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali), impegnati nelle operazioni di recupero dell’uomo.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, il 41enne, subito dopo il tuffo, avrebbe manifestato evidenti sintomi di malessere. Una volta recuperato, è stato affidato al personale sanitario del 118, presente con un’équipe di rianimazione. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’intervento si inserisce in una giornata particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Dopo una notte segnata da numerose richieste di soccorso legate al maltempo, le squadre sono state impegnate in altre 24 operazioni di soccorso tecnico urgente, affrontando emergenze di diversa natura in tutto il territorio provinciale.

L’attività svolta nelle ultime ore conferma il costante impegno dei Vigili del Fuoco nel garantire assistenza e sicurezza ai cittadini, anche in condizioni operative particolarmente complesse e gravose.