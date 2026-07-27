Cesa: equilibri di bilancio e tari in consiglio comunale La presidente Angela Oliva convoca l'assise

La presidente del consiglio comunale Angela Oliva ha fissato, per il prossimo 30 luglio alle ore 9.30, la prossima seduta.

Ben 19 i punti in discussione, tra cui le linee programmatiche di mandato e l'istituzione del garante del cittadino. Si preannuncia una seduta di fondamentale importanza, caratterizzata da un denso ordine del giorno, spaziando dalla gestione finanziaria dell'ente alle politiche sociali, dalla pianificazione dei servizi pubblici alle nomine istituzionali. I principali argomenti al centro del dibattito consiliare saranno i temi del bilancio, della tari e servizio rifiuti.

Tra gli adempimenti economico-finanziari di maggior rilievo figurano la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2026 e il contestuale assestamento generale.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a prendere atto del piano economico finanziario (Pef) 2026-2029 per il servizio rifiuti e a deliberare la determinazione delle nuove tariffe Tari per l'anno 2026. In questa materia si registrerà una riduzione della tassa di circa il 10% per le famiglie.

In ambito sociale e scolastico, verrà discussa e approvata la modalità di gestione dell'asilo nido comunale.

L'assise voterà inoltre l'istituzione dell'ufficio del garante del cittadino con l'approvazione del relativo regolamento e procederà alla nomina dei componenti della nuova commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

In apertura dei lavori, sarà riproposta l'elezione del vicepresidente del consiglio comunale. Verranno poi presentate ufficialmente le linee programmatiche di mandato contenenti i progetti da realizzare durante l’amministrazione e stabiliti gli indirizzi per la designazione dei rappresentanti comunali presso Enti e Istituzioni. Verranno infine esaminati diversi punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.