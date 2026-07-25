Incendio a Mondragone: paura per gli ospiti di una casa di riposo Momenti di grande tensione, salvi due anziani

Momenti di grande tensione a Mondragone, dove un vasto incendio, sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento tra i canneti adiacenti alla via Domitiana, ha minacciato abitazioni e una struttura assistenziale per anziani, rendendo necessario un imponente intervento di soccorso coordinato tra vigili del fuoco e carabinieri.

L'allarme è scattato intorno alle ore 14.00, quando la centrale operativa del 112 del reparto territoriale carabinieri di Mondragone ha iniziato a ricevere numerose segnalazioni da parte di automobilisti e residenti, allarmati dall'intenso sviluppo delle fiamme e dalla densa colonna di fumo che aveva rapidamente avvolto l'area. Immediatamente è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto diverse autobotti e squadre provenienti dal comando provinciale di Caserta e dal distaccamento di Mondragone.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della rapida propagazione del rogo, alimentato dalla vegetazione secca e dalle elevate temperature.

Le fiamme hanno raggiunto anche una vicina abitazione, mettendo in serio pericolo le persone che si trovavano al suo interno.

Determinante, in quei concitati momenti, è stato l'intervento dei militari della stazione carabinieri di Mondragone che, accortisi della presenza di due anziani residenti ancora all'interno dell'abitazione ormai lambita dal fuoco, sono entrati con prontezza nell'immobile, forzando la porta d'ingresso e riuscendo a mettere in salvo i coniugi. Successivamente, utilizzando mezzi di fortuna, si sono adoperati per contenere le fiamme che avevano iniziato a propagarsi anche all'interno dell'edificio, limitando così i danni in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Durante le operazioni di soccorso, i militari della sezione radiomobile hanno inoltre rilevato che il fronte dell'incendio stava avanzando verso una vicina casa di riposo. Senza esitazione sono intervenuti per mettere in sicurezza gli ospiti della struttura e il personale sanitario, scongiurando conseguenze ben più gravi.

L'intervento congiunto delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere e spegnere definitivamente l'incendio intorno alle ore 16.00.

Per tutta la durata dell'emergenza, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e la polizia locale hanno provveduto a delimitare l'area interessata dalle operazioni di soccorso e a regolare la circolazione lungo la via Domitiana, riducendo i disagi e garantendo la sicurezza degli utenti della strada.

Fortunatamente non si registrano persone ferite. L'incendio ha provocato esclusivamente danni ad abitazioni e ad altri beni materiali.

Sono in corso gli accertamenti tecnici da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'incendio, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per verificare l'eventuale natura dolosa del rogo. La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica è rimasta regolare per tutta la durata dell'intervento.