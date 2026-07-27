Aggredisce la sorella con un coltello: arrestato dai carabinieri Il gesto davanti ai familiari. E' accaduto a san Potito Sannitico, nel casertano

Un tempestivo intervento dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese ha consentito di interrompere un grave episodio di violenza domestica verificatosi nella serata di sabato 25 luglio a San Potito Sannitico, dove un 45enne del posto è stato arrestato nella flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo, mentre si trovava all'interno dell'abitazione insieme ai propri familiari, avrebbe improvvisamente impugnato un coltello da cucina e aggredito la sorella, una 39enne originaria di Piedimonte Matese, provocandole lievi escoriazioni a un braccio.

L'allarme ha consentito ai Carabinieri di raggiungere rapidamente l'abitazione e di bloccare l'aggressore, evitando conseguenze più gravi. L'arma utilizzata durante l'aggressione è stata immediatamente sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso delle attività investigative sono inoltre emersi presunti episodi di reiterati comportamenti violenti che l'uomo avrebbe posto in essere anche nei confronti dell'anziana madre. Su tali circostanze i Carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti per ricostruire compiutamente la vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione della competente Autorità.

L'intervento conferma la costante attenzione dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere, ambito nel quale la tempestività della segnalazione e dell'intervento rappresenta un elemento essenziale per garantire la tutela delle vittime e prevenire conseguenze ben più gravi.