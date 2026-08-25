Urbanistica, il comune di Cesa rinnova l'ufficio di piano Avviata la selezione pubblica per un esperto esterno

Pubblicato l'avviso per l'individuazione di un tecnico specializzato (Architetto o Ingegnere) a supporto dei procedimenti urbanistici e dei piani urbanistici attuativi.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre.

Con un avviso a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente, arch. Giacomo Petrarca, l'Ente ha indetto un Avviso Pubblico /Manifestazione di Interesse finalizzato all'individuazione di un professionista esterno (Architetto o Ingegnere) di comprovata esperienza cui affidare le attività di supporto specialistico all'Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura si è resa necessaria per ripristinare la piena operatività dell'Ufficio di Piano e garantire continuità all'attuazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), a seguito delle dimissioni rassegnate dal precedente componente dell'ufficio. L'incarico professionale fornirà supporto specialistico alla valutazione dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), all'emissione di pareri tecnici, alla redazione di relazioni specialistiche e all'assistenza ai privati cittadini, assicurando un'azione amministrativa veloce, efficiente e rigorosa.

Il profilo richiesto è quello del possesso della Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitazione professionale, iscrizione al relativo Ordine e un'esperienza professionale maturata da almeno 10 anni nel settore urbanistico e dell'edilizia pubblica/privata.

I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura redatta in carta semplice entro e non oltre le ore 13 del 20 settembre 2026.

Le candidature potranno essere inviate a mezzo pec, all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it, a mezzo raccomandata o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Alcide De Gasperi, 81030 Cesa).