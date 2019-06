Castel Volturno: Petrella è il nuovo sindaco Candidato del centrodestra, approfitta delle divisioni degli avversari

Già nettamente in vantaggio al primo turno, Luigi Petrella, candidato sindaco rappresentante del centrodestra ed ex consigliere di opposizione è il nuovo sindaco di Castel Volturno. Petrella, raccogliendo diversi consensi ha anche approfittato dei litigi degli avversari, presentatisi divisi alle elezioni ed uscendone sconfitti entrambi. (Nicola Oliva, ex presidente del consiglio comunale e Peppe Scialla).

Petrella ha vinto di 700 voti, con una percentuale del 56,5 per cento.