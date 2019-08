Trapiantati senza assistenza: "Assurdo,intervenga commissario" Zinzi: "Preoccupa la mancata garanzia di continuità di assistenza specialistica"

"Ho letto con sconcerto la denuncia dell'Associazione italiana trapiantati di fegato della provincia di Caserta. Preoccupa la mancata garanzia di continuità della assistenza specialistica. Al timore manifestato dai trapiantati che devono seguire dei piani terapeutici ad hoc, si aggiunge la perplessità per questa ennesima 'svista' nella programmazione sanitaria. Interrogherò il presidente De Luca per capire come sia stato possibile arrivare a privare i pazienti di un servizio che per loro era punto di riferimento. Nel frattempo, invito il neo commissario Carmine Mariano ad intervenire con solerzia, per il bene dei pazienti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi