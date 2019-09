Elezioni regionali: il casertano affila le armi Si presenta la candidata alle elezioni della Regione Campania Nicoletta Pomoposo

Sabato 21 settembre 2019, alle ore 18.00, presso l'Hotel Europa sito in Caserta in via Roma 19, si terrà la conferenza stampa di presentazione della responsabile provinciale per Caserta e candidata, Nicoletta Pomposo, alle prossime elezioni regionali della Regione Campania nella lista "Alleanza di Centro per i Territori”. La candidata per la provincia di Caserta sarà presentata dal segretario nazionale di "Alleanza di Centro per i Territori", Francesco Pionati.

"Alleanza di Centro sarà protagonista alle prossime elezioni regionali in Campania come già lo è stato nel 2010, quando ha raccolto 65mila voti. Da oggi inizieremo un tour nelle cinque province campane per presentare i nostri candidati. Sono uomini e donne che conoscono il territorio e da anni lottano per ridare dignità alla politica.

Oggi è per me un onore presentare Nicoletta Pomposo quale responsabile provinciale candidata per la provincia di Caserta alle prossime elezioni regionali in Campania per Alleanza di Centro per i territori", dice il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.

"Oggi i cittadini campani hanno bisogno di una classe dirigente nuova, responsabile e preparata per risolvere con progetti seri e fattibili tutti i problemi che attanagliano l'intera regione. Alleanza di Centro per i Territori lo farà riportando la politica tra i cittadini.

La nostra politica affonda le radici nelle problematiche del territorio, sarà megafono dei problemi e fautore di progetti legislativi in gado di risolvere i problemi posti", continua il segretario nazionale Pionati. "La Campania come tutta l'Italia meridionale è ferma, bloccata. Non esistono idee e politiche per un serio e fattibile sviluppo economico sociale perché fino ad ora la politica si è chiusa nei palazzi e non conosce le vere problematiche del territorio e, quindi, non comprende anche le infinite potenzialità regionali". "Alleanza di Centro agirà con progetti e proposte di legge affinché la Campania possa finalmente riconquistare il ruolo che merita: regione pilota di tutto il centro sud e capitale economico-culturale del mediterraneo", conclude Francesco Pionati, leader nazionale di Alleanza di Centro per i Territori. "Alleanza di Centro è la mia casa politica. Sono molto orgogliosa di aver modo di rappresentare Alleanza di Centro per i Territori come candidata per Caserta e provincia alle prossime elezioni regionali. Da oggi inizia una nuova e bella sfida per garantire un futuro migliore ai nostri figli. Bisogna evitare che il capoluogo e l'intera provincia, già sull'orlo del baratro, possano fallire definitivamente", dice Nicoletta Pomposa, leader provinciale e candidata alle prossime elezioni regionali in Campania per il movimento politico 'Alleanza di Centro per il territorio'.

"Occorrono politiche serie e fattibili, figlie di una conoscenza precisa e meticolosa del territorio, per dare risposte alle tantissime problematiche che investono Caserta e provincia.

Purtroppo, fino ad ora, la politica ha pensato solo a se stessa trascurando, in alcuni casi, i problemi veri che quotidianamente devono affrontare i cittadini comuni. Troppo spesso i problemi della provincia sono stati trascurati dalle amministrazioni regionali", continua Pomposo. ". "Al centro della mia attività ci sarà il lavoro, infrastrutture, sviluppo economico e terzo settore. Da oggi inizierà un tour tra i cittadini, associazioni di categoria e i centri di Caserta e provincia per ascoltare tutte le donne e gli uomini e recepire le proprie idee e proposte. Da oggi inizia il cambiamento per Caserta e provincia grazie ad Alleanza di Centro per il Territorio", conclude Nicoletta Pomposo, candidata alle prossime elezioni alla regione Campania per il movimento Alleanza di Centro per il Territorio.