Il sindaco vieta gli alcolici dopo le 23: "Per ridurre rischi" Marino: "Così si evitano pericolosi assembramenti che potrebbero far rialzare contagi covid"

"Per ridurre al minimo il pericolo di contagio da Coronavirus è necessario un altro piccolo sforzo, in particolare da parte dei giovani e dei locali della movida. Dobbiamo assolutamente evitare pericolosi assembramenti serali all'esterno di bar, pub e locali notturni". Così il sindaco di Caserta Carlo Marino, che annuncia l'ordinanza numero 32, che da giovedì 21 maggio e fino al 2 giugno prossimo, vieterà a tutti gli esercizi commerciali, dalle ore 23, la vendita al banco e l'asporto di qualsiasi tipo di bevanda alcolica o analcolica. "Ciò che mi preoccupa di più, è inutile nasconderlo - afferma il sindaco Marino - è l'arrivo in città, per la movida, di giovani provenienti da altri centri della provincia e della regione, che hanno subito in maniera più seria l'epidemia, e dove è ancora presente un elevato pericolo di contagio". "C'è ancora bisogno della collaborazione di tutti, per uscire insieme da questo difficile momento che però non è ancora alle spalle. Confidiamo nel buon senso degli esercenti della nostra città - aggiunge Marino - ai quali abbiamo già dimostrato attenzione con provvedimenti che possano facilitare il riavvio delle attività e compensare in parte le difficoltà degli ultimi mesi". "Sono certo - conclude il sindaco di Caserta - che, ancora una volta, Caserta dimostrerà di essere una grande città che saprà immediatamente adeguarsi a questa 'nuova normalità' nella quale conterà soprattutto, lo ripeto, il senso di responsabilità di ognuno di noi".