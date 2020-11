Il sindaco: "La zona rossa? E' utile, ci sta aiutando" Marino: "In aree interne situazione diversa, ma qui rt covid è alto"

"Noi abbiamo superato i 1000 casi con un rapporto 1 a 10. La zona rossa ci aiuta perché diminuisce la catena dei contatti". Lo ha dichiarato il sindaco di CASERTA Carlo Marino intervenendo su Radio Crc. "Nelle aree interne la situazione è diversa ma in questo momento bisogna muoversi su un tavolo nazionale e regionale. Abbiamo superato i 1000 casi con un rapporto 1 a 10. La zona rossa ci aiuta perché diminuisce la catena dei contatti". Su scuola e ruolo delle istituzioni Marino è lapidario: "Per alcune zone della Campania l'indice Rt era alto da un mese. Ci vuole unità e capacità di guidare le nostre comunità per farle sentire sicure". Infine il primo cittadino è intervenuto anche sull'ultima ordinanza del governatore De Luca: "Dopo lo screening delle Asl ci auguriamo che le scuole dell'infanzia possano riaprire nel mese di dicembre. La situazione è seria e difficile, sono necessari sacrificio e forte senso di responsabilità per offrire un futuro ai nostri cittadini"