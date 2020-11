Trentola Ducenta: risorse per le famiglie in difficoltà Il comune mette in campo un piano sociale per il Natale

L’Amministrazione a comunale di Trentola Ducenta, dal sindaco Michele Apicella, ha messo in campo un piano sociale per le festività natalizie per l’emergenza Covid.

Sono previsti contributi e pacchi alimentari per le famiglie con positivi in difficoltà e per i proprietari di attività commerciali costretti a stare chiusi.

"È un piano per garantire un periodo natalizio più sereno ai nostri concittadini - spiega il sindaco - I fondi comunali già appostati per le attività legate alle feste di fine anno saranno, in buona parte, impegnati per formare un capitolo di bilancio importante che servirà ad aiutare le persone che si troveranno in questo periodo di lockdown in difficolta'. Previsti contributi economici, pacchi alimentari e altre iniziative per rendere meno sofferente questo Natale 2020". I fondi andranno alle famiglie di positivi colpiti dal Covid-19 ma anche ai commercianti costretti ad abbassare le serrande dei loro negozi e a coloro che sono costretti a casa non potendo andare a lavorare.

“Con i fondi comunali - conclude il primo cittadino - abbiamo già predisposto la distribuzione di 60 pacchi alimentari che sono in consegna a quelle famiglie che hanno sincera necessità anche di un piatto di pasta e di beni di prima necessità”.