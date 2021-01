Anna Comunale alle ammistrative di Santa Maria Capua Vetere Noi Campani al fianco dell'attuale assessore della città del Foro, Francesco Petrella

Anna Comunale alle Comunali di Santa Maria Capua Vetere. Non è un gioco di parole ma la scelta della giovane sammaritana di candidarsi alle prossime amministrative nella lista Noi Campani al fianco dell'attuale assessore della città del Foro, Francesco Petrella.

La venticinquenne laureata in scienze politiche e relazioni Internazionali sta proseguendo il suo percorso universitario alla Vanvitelli di Capua dove studia Marketing Management. Fortemente motivata ed ambiziosa decide di scendere in campo per mettersi al completo servizio della sua comunità: «Credo molto nella possibilità di dare una mano alla lista ma soprattutto mi sento pronta e disponibile ad intraprendere un proficuo percorso di crescita politica, prendendomi un impegno amministrativo nella mia città.

I giovani sammaritani vanno sensibilizzati alla partecipazione della vita cittadina - sottolinea la candidata Anna Comunale - perché il futuro di questa terra siamo noi. Creiamo insieme solide basi per il futuro».

Tanta voglia e idee chiare per l'avvenire di Santa Maria Capua Vetere, energie giovani volte al miglioramento della città: «L'idea è quella di continuare a riqualificare le aree periferiche, di proseguire il percorso intrapreso dall'amministrazione Mirra. Ritengo che sia stato fatto un buon lavoro riguardo alle aree verdi, allo sviluppo e decoro urbano. Creare ancora più spazi da destinare a momenti ricreativi per bambini e famiglie in modo da poter vivere la città appieno tutto l'anno».

L'investitura di Anna Comunale a concorrere alle prossime amministrative arriva direttamente dal coordinatore regionale di Noi Campani, Luigi Bosco e da Francesco Petrella, capolista e coordinatore cittadino: «Ringrazio Luigi Bosco per la totale fiducia che ha riposto in me e sono molto grata a Francesco Petrella. Condivido in pieno le idee e i progetti futuri del movimento, per proseguire lungo un percorso già tracciato dall'attuale sindaco Mirra certi che possa insieme a noi migliorare questa splendida città».