"Un patto con la buona politica per sconfiggere camorre e corruzione" Lo ha firmato Raffaele Giovine, candidato sindaco per Caserta con Caserta Decide e VivaCe

Raffaele Giovine, candidato sindaco per Caserta con Caserta Decide e VivaCe, ha appena firmato “Un

patto con la buona politica per sconfiggere camorre e corruzione” proposto da Libera Campania. Il patto

contiene sei proposte che la rete dell’antimafia sociale ritiene prioritarie nella lotta alla camorra, in

perfetta sinergia con le proposte che la coalizione di Giovine sta portando avanti in questa campagna

elettorale. “Ci sembra naturale la firma di questo patto” dichiara Raffaele Giovine. “L’antimafia sociale è

uno dei valori portanti della nostra coalizione. Riuso dei beni confiscati, trasparenza negli atti

amministrativi e monitoraggio civico, educazione di strada e comunità educanti, memoria e

riconoscimento per le vittime innocenti della camorra, sostegno contro il ricatto camorrista del racket e

contro il gioco d’azzardo, nuove politiche sociali pubbliche. Siamo pronti a rendere Caserta una città

libera dalla camorra attraverso queste sei proposte che tradurremo immediatamente in atti amministrativi

una volta al governo della città. Dobbiamo dire basta alla collusione, all’opacità, ai traffici di affari

illeciti: è il momento di una nuova primavera casertana. “