La sfida al voto nel casertano: affluenza bassa nella prima giornata Nei comuni è Anacleto Colombiano il primo sindaco eletto, a San Marcellino

Ha sfiorato il 55% il dato dell'affluenza nel casertano nella prima giornata di voto. Un dato decisamente basso rispetto a cinque anni fa. Nei comuni è Anacleto Colombiano il primo sindaco eletto, a San Marcellino dopo aver superato il quorum in solitaria.

Caserta (48,92%), Piedimonte Matese (49,51%), Ruviano (47,93%), San Pietro Infine (44,93%). Il dato più alto a Villa di Briano (66,33%).

Sono in sette in corsa per la poltrona di sindaco a Caserta. 753 i candidati per un posto in consiglio, 31 liste in campo allo scadere del termine. I candidati alla carica di sindaco sono: Carlo Marino, Giampiero Zinzi, Pio Del Gaudio, Romolo Vignola, Raffaele Giovine, Errico Ronzo e Ciro Guerriero.

Ecco tutte le liste e i rispettivi candidati.

Carlo Marino candidato sindaco centrosinistra

PARTITO DEMOCRATICO

Enzo Battarra, Matteo Massimo Bernardi, Andrea Boccagna, Rossella Borrelli, Nadia Canzano, Concetta Cino, Giovanni Comunale, Michele De Florio, Salvatore De Pascalre, Francesca Della Ratta, Gaetano D’Errico, Maria Di Lorenzo, Assunta DI Rauso, Matteo Donisi, Mario Erboso, Giovanna Farina, Salvatore Ferrara, Roberta Greco, Irma Halili, Rosanela Marino, Andrea Mastroianni, Leopoldo Natale, Helena Dalla Papa, Vittorio Pisani, Antonio Pota, Sonia Anna Raimondi, Renata Ricci, Mariele Maria Rubino, Sabrina Sanatinelli, Francesco Giuseppe Sacco, Cristina Serritella Riccardo Tartaglione.

MODERATI-INSIEME

Raffaella Abate, Simona Aglione, Giovanna Bellezza, Pasquale Campanile, Emiliano Casale, Umberto Casola, Bartolomeo Clemente, Carmela De Luca, Antonella De Lucia, Daniela Dello Buono, Antonio Di Lella, Salvatore Diglio, Dora Esposito, Maria Giovanna Ferriero, Mariana Funaro, Lorenzo Gentile, Anna Rosa Gagliardi, Gabriella Sofia Interlandi, Elvira Iuliano, Emilia Rosa Letizia, Giovanni Lombardi, Rosanna Maiello, Lelia Malatesta, Domenico Marmorare, Massimiliano Marzo, Rosaria Mona, Davide Tommaso Pellegrino, Michele Picozzi, Massimo Russo, Valentina Sagitto, Silvia Terracciano, Giovanni Tremante.

ITALIA VIVA

Pasquale Antonucci, Paola Basile, Rosa Belardo, Michele Cionti, Emilianna Credentino, Gaetano Crisileo, Francesco de Lucia, Carmela De Rosa, Angelo Di Bernardo, Federica di Rauso, Rosa Falco detta Rosita, Luigi Gammella, Angelina Giardino detta Angela, Marisa Valentina Giordano, Lucia Granatello, Catia Gravina detta Katia, Anna Iacomino, Domenico Maietta, Giancarlo Menale, Vincenzo Miccolo, Alessandro Palmese, Massimiliano Palmiero, Michele Pascarella, Roberto Peluso, Maria Pisu, Pasqualina Razzano, Nazzareno Roiati, Anna Russo, Domenico Sarno, Domenica Scagliarini detta Mimma, Angelo Trombetta, Angela Vitale

SOCIALISTI UNITI

Gianluca Iannucci, Seifedinne Dridi, Antonio De Falco, Alessandro Tronco, Carlo Maiorano, Raffaele Di Tommaso, Franco Osnato, Giovanna Vespignani, Simona Damiano, Maria Napoletano, Stefano Mele, Angela Ferrajuolo, Siminan de Vincentis, Francesco Capezzuto, Flavia Latttarulo, Grazia DI Cristo, Erminio Batelli, Francesca Cicala, Marco Fiorillo, Giuseppe Casella, Giuseppe Capuano, Gennaro Ottaiano, Giovanna Del Prete, Antonia Canciello, Antonio Mastroianni, Riccardo Conte, Rosario Fusco, Giovanni Antonelli, Valeria Mezzacapo, Ciro Natale, Mariannna di Cirillo, Rosa Camerlingo.

NOI CAMPANI

Franco Capasso, Francesca Benenati, Antonio De Lucia, Liliana Trovato, Nicola Gentile, Mimmo Natale, Pierpaolo Puoti, Saverio Russo, Nello Di Fratta, Antonia Girfatti, Luigi Viggiano, Carmine Chianese, Cosimo Cecere, Teresa Umbertelli, Francesco Rosario Librera, Barbara Stocchetti, Vera Vitale, Chiara Maria Petriccione, Antonio Parolise, Giusy Corrado, Gina Gravino, Elvira Maggi, Ida Romano, Roberto Giaquinto, Paolo Iannucci, Michele Giaquinto, Antonino Bisicchia, Alessio Mariruccelli, Michele Tessitore, Beniamino Oliva, Raffaele Germano,

AZIONE

Fabrizio Arnone, Marilisa Calzolaio, Miriana Cristillo, Giuseppe D’Alessandro, Giusy Del Bene, Marina Del Pezzo, Maria Fiorentino, Francesco Giacio, Maria Giurin, Anna Ianniello, Daniele Ianniello, Anna Mele, Micala Memoro, Annachiara Natale, Rosalba Novelli, Giovanni Pasquariello, Domenico Petrillo, Raffaele Porrino, Gennaro Rondinone, Teresa Sparaco, Claudio Spinosa, Irma Tamburrino, Ferdinando Vertucci, Emilia Viscari, Attilia Zagaria, Giuseppe Zuppardi, Francesco Mercurio, Pellegrino Compare, Valentina Elia, Saverio Carano, Anna Di Puorto.

ORIGINI

Liuigi Abitabile, Fortunato Silvano Billardello, Clemy Bocciero, Anna CApezzuto, Barbara Carbone, Aldo Guido Caterino, Martina Commento, Sebastiano Cirpio, Antonio D’Andrea, Giuseppina De Rinaldis, Antonio Di Slavo, Francesco Guida, Domeni9co Leone, Angelo Loruffo, Pasquale Marruccelli, Antonio Martino, Antonio Mazzella, Cecilia Mingione, Anna Muzzo, Grazia Natale, Anna Pagliaro, Antonio Pisanti, Vincenzo Piscitelli, Paola Polisano, Alessandro Pontillo, Rosario Ricciardi, Vincenza Scialla, Salvatore Tedesco, Donato Tenga, Giovanna Trippaldella, Ivana Zampella.

Giampiero Zinzi candidato sindaco centrodestra

PRIMA CASERTA

Linton Johnson, Daniela Amato, Iole Arcopinto, Donato Aspromonte, Clara Carozza, Emilio Caterino, Aurora Cerrato, Carmine Cotroneo, Mario Cusano, Errico Della Gatta, Annarita Della Peruta, Maria Teresa Gentile, Sergio Leone, Ilaria Malava, Filippo Maturi, Antonio Meluso, Maria Michela Munno, Giuseppe Natale, Giuseppe Panipucci, Pasquale Parisella, Cesare Spaccapietra Passante, Rita Pichierri, Antonio Rea, Francesco Ricciardi, Robertino Santarcangelo, Vittorio Striano, Mariaveronica Talento, Antonia Tarallo, Nadia Valletta, Domenico VArone, Antonietta Vigliotta, Antonio Viola.

FRATELLI D'ITALIA

Nadia Ersilia Atzori, Camillo Cammarota, Fabio Carangio, Gianmichele Castello, Sergio Cesarano, Gilda Ghidini, Giovanna CImmino, Eliana Colamatteo, Mirella Corvino, Giuseppe Cuccurullo, Caterina Di Francesco, Monica Funaro, Adriana GIusti, Vincenzo Magnotta, Stefano Mariano, Filippo Mazzarella, Chiara Migliozzi, Pasquale Napoletano, Rosa Nespoli, Giovanni Pastore, Salvatore Porfido, Anna Maria Quici, Giovanna Ricciardi, Paolo Santonastaso, Alfonso Sauro, Tiziana Savini, Antonio Scialla, Mirko Trovato, Claudio Ursomando, Giovanni Vaccaro, Michele VIsca.

GIANPIERO ZINZI PER CASERTA

Donato Affinito, Valentina Artiaco, Marco Brancaccio, Carmine Brignola, Loredana Caduto, Francesca Caruso, Ilenia Cavallo, Angela Cervizzi, Erika De Stasio, Felice Del Monaco, Maurizio Del Rosso, Gianna Raffaella Della Corte, Rosa Della Ventura, Vincenza Dell'Aquila, Alessio Dello Stritto, Anna Dudiez, Vincenzo Farina, Rocco Ferrara, Calogero Fabio Filippazzo, Anna Gargiulo, Francesco Garofalo, Giuseppe Guerra detto Peppe, Antonietta Laurenza detta Antonella, Francesco Melone, Emanuele Pappagallo, Maddalena Pastore, Nicoletta Pomposo, Imma Rossi, Giosuè Russo, Fabio Schiavo, Paolo Scuncio, Salvatore Zullo detto Rino

CASERTA NEL CUORE

Raffaele Piazza, Nunzio Antonucci, Federica Attanasio, Costantino Bravaccino, Marco Caterino (detto Valerio), Annamaria Cherchi, Mirko Del Giudice, Luigi Falco, Franca Farina, Rosa Fusco, Giudice Maurizio, Maurizio Isernia, Giuseppe Laudicina, Angela Leone, Antonio Luciano, Roberto Manzella, Immacolata Manzo detta Imma, Daniele Martino, Ilaria Marzello, Vincenzo Melone, Domenico Natale, Sabrina Palladino, Chrys Nazareth Perez Borrego, Mauro Petrellese, Marco Pianese, Sara Pisanti, Antonio Pisciotta, Filippo Polcino, Andrea Sinagra, Maria Rosaria Tartaglione, Edgardo Ursomando, Annabella Varone

FORZA ITALIA

Berlusconi per Zinzi: Biagio Narciso, Rossella Gravina, Sabrina Amabile, Amasio Carnevale, Maria Cicatelli, Ignazio Cirillo, Ilaria Colella, Angela Cuccaro, Rosa D’Angelo, Elio Di Caprio, Monica Di Fabio, Antonio Esposito, Giuseppe Farina, Domenico Ferraro, Massimo Improta, Tommaso Lella, Pasquale Maiello, Gennaro Martone, Marina Martone, Massimo Masi, Anastasia Matrisciano, Laura Maria Muratori, Rita Ordine, Giovanni Scirocco, Rossella Smeragliuolo, Rita Stella, Denise Elena Tortora, Carmela Vagliviello, Luigi Venale, Raffaele Alessio, Annarita Granata, Santina Cerbone.

UDC – DC – CASERTA DI IDEE

Francesco Arcangelo, Vincenzo Ascione, Raffaele Bova, Luigi Cice, Luigi Cobianchi, Carmina Conte detta Carmen, Felicia Costrini, Lucia Cremonese, Domenica Cuozzo, Gaia De Lucia, Assunta De Rosa, Esterina Fusco, Giovanna Klain, Domenica Lampitelli, Giuseppe Landolfi, Michele Magliocca, Paolo Marotta, Aldo Martino, Anna Meneghetti, Isabella Rosaria Montano, Mario Morrone, Pietro Petriccione, Fabrizio Piscitelli, Miriana Federica Rosano, Antonio Rossi, Sara Rossi, Andrea Salvatore, Luisa Scalise, Stefania Serao, Irene Tufano, Luigi Vaiano, Giuseppe Zeccone

CASERTA NUOVA – LA TUA VOCE IN CITTÀ

Salvo Maria Dubbiosi, Francesca Amato, Annalisa Angelini, Emilia Auriemma, Marco Beato, Francesca Bertamino, Raffaele Daddio, Maria Del Prete, Michele Di Costanzo, Gabriele Di Lella, Angela Di Nola, Ivan Di Rosa, Osvaldo Donato, Daniela Esposito, Sandra Fiorillo, Aldo Grasso, Nicoletta Iovino, Teresa Marotta, Maurizio Maruccelli, Giovanna Mele, Elisabetta Merola, Patrizia Morena, Assunta Nesci, Albino Raucci, Luca Santoro, Antonella Savinelli, Silvana Simeone, Angela Speranza, Elena Spizuoco, Gennaro Toscano, Sergio Zaccaria, Giovanni Zimmermann

CASERTA GREEN - NO AL BIODIGESTORE

Maria Grazia Bizzarro, Maria Michela Braccio, Filomena Cipriano, Maria Cipriano, Maria Teresa Diana, Anna Guerriero, Rosaria Irniero, Anna Montano, Anna Picone, Giovanna Schiavone, Ines Wilhelm, Giuseppina Piccolo, Francesco Abbate, Gerardo Alfonsi, Vincenzo Amato, Gianmichele Bellopede, Pasquale Cangiano, Guido Luca De Biasio, Michele De Felice Monaco, Francesco Del Bene, Giuseppe Di Alfonso, Giovanni Di Maio, Domenico Di Ronza, Giuseppe Frattolillo, Antonio Laurenza, Michele Margarita, Francesco Nero, Gianluigi Nugnes, Ferdinando Perone, Roberto Sannino, Ciro Tessitore, Davide Verolla

Pio Del Gaudio candidato sindaco civico

CASERTA VERDE

Fabio Pellegrino, Mario Bosso, Paola Calcagni, Antonio Capuano, Maria Carbone, Salvatore Cardillo, Davide Chirico, Rosa De Filippo, Clemente De Lucia, Andrea Esposito, Maria Farina, Giuseppina Feola, Pietro Gloria, Salvatore Guarino, Annamaria Iorio, Mario Pagliaro, Carmela Picone, Anna Lisa Politelli, Pasquale Rinaldo, Liliana Sorrentino, Maria Rosaria Tarallo, Luca Tramontano, Simone Tramontano, Giovanni Ventriglia, Filippo Viglione

AUTONOMI E PARTITA IVA

Giuseppe Serao, Danilo Alterio, Luca Barricella, Alfonso Celotto, Federica Ciarleglio, Vincenza Cicie, Mario Colella, Orsola De Marco, Roberto Edoardo, Benedetto Farina, Giovanni Giaquinto, Vittoria Giaquinto, Giuseppe Grammatico, Iacopo Grassini, Stefania Origlio, Elisabetta Panico, Michele Petriccione, Giovanni Petrosino, Raffaele Pizzo, Gabriele Proto, Anna Maria Raucci, Maria Leonilde Rinaldo, Chiara Russo, Angela Scalera, Francesco Mattia Scialla, Simona Scoppa, Erica Starita, Vito Tassano, Maria Giovanna Tartaglione, Claudio Varrera, Luciano Andrea Veltri, Giovanni Vipenza.

PARTITO REPUBBLICANO

Arnaldo Gadola, Ida Cotone, Raffaele D’Errico, Francesco Esposito, Martina Faella, Giuseppe Gaggia, Antonio Iadicicco, Ada Iannelli, Francesco Iuliano, Domenico Maglione, Raffaele Mangiacapra, Marianna Manzo, Roberta Manzo, Cinzia Melegoni, Giovanni Morra, Antonio Parrella, Antonio Perrotta, Massimiliano Carrillo, Ersilio Salvatore, Maria Scarpati, Dario Simeone, Rossella Sorbo, Giuseppe Tresa, Marco Tresa, Paolo Varletta, Rosa Visciglia, Marianna Viscione, Alessandro Volpe.

PIO DEL GAUDIO SINDACO

Gabriella Apuzzo, Emanuela Basile, Anna Maria Buono, Rossella Caccia, Giovanni Cantone, Luigi Cimmino, Antonio Cirillo, Agostino Conte, Antonio D’Amico, Angelica Dello Iacovo, Isabella Di Monaco, Daniele Franceschini, Elvira Leone, Arcangelo Leparulo, Enrico Montone, Ilaria Natale, Simona Natale, Giuseppe Palma, Michele Pirozzi, Alessandro Piscitelli, Fabiana Porfidia, Camilla Raticolo, Vincenzo Spagnuolo,

Nicola Volpe

RINASCIMENTO SGARBI

Antonio Barricella, Mario Bilardi, Pierina Calce, Rosa Caldarelli, Antonio Caterino, Roberto Ciccarelli, Giuseppe Circondato, Massimo Corvino, Giancarlo Cristofaro, Valeria Davide, Silvestro Marino, Fiore Marro, Giuseppe Monaco, Carmine Mone, Ciro Paduano, Rossella Papa, Giovanni Petrillo, Salvatore Pettineo, Salvatore Piscopo, Josephine Ribattezzato, Valetina Rossi, Agostino Santoro, Luciana Silvestri, Pasqualina Simone, Giuliana Sorì, Anna Stefania Sparaco, Carmine Emanuele Varrera, Antonella Palermo

CASERTA TU

Roberto Desiderio, Francesco Aisler, Saverio Amato, Ernesto Ascione, Mirella Bagnasco, Nadia Barruffo, Rosanna Carozza, Maria Rosaria Castellano, Giuseppe Ciccone, Giuseppina Cubicciotti, Massimo D’Angelo, Angela Del Parco, Adele Di Fratta, Giuseppe Di Lauro, Vincenzo (detto Enzo) Di Silvestro, Giuseppe Di Vico, Giovanni Diglio, Luca Gammella, Anna (detta Giovanna) Grieco, Luigi Lombardo, Claudio Marino, Rosalia Parretta, Sara Ronca Fusco, Giuseppina Ruggiero, Barbara Russo, Rosario Salvati, Pietro (detto Pierino) Santamaria, Anna Maria Schiavone, Vincenza (detta Enza) Sesio, Maria Tescione, Pierpaolo Wurzburger, Gabriele Rocco

CASERTIAMO

Antonio De Crescenzo, Alessandra Addino, Antonio Arciprete, Dora Barletta, Francesco Caduco, Alessandro Capasso, Giuseppe Caso, Roberta Cegnji, Davide Comito, Carmine Conto, Giovanni D’Addio, Anna De Michele, Ludovico Di Mauro, Marco Dongu, Cinzia Frina, Gennaro FIorillo, Margherita Gargiulo, Domenico Giaccio, Yutiyivna Zinayida Khudych, Livia Manfredi, Luigi Menditto, Umberto Messina, Marianna Mezzacapo, Francesco Munno, Valentina Muoio, Federico Tardi, Elisabetta Petrillo, Anna maria Rosiello, Antonio Savastano, Rita Stabile, Stefano Tizzano.

CMI PARTITO MERIDIONALISTA

Maurizio Redi, Gaetana Mastrangelo, Giovanna Visconti, Laura Ferrante, Giampiero Malatesta, Dario Zito, Gerry Crisci, Stefania Tecchia, Michelina De Gennaro, Domenico Esposito, Antimo Tiscione, Michelina De Gennaro, Domenico Esposito, Antimo Tiscione, Patrizia Filippone, Francesco Carnevale, Amanda Tosi, Fabio Stefano Cante, Carmela Casone, Adriana Caporaso, Giovanni Abate, Annalaura Baia, Anna Del Core, Luigi Laudadio, Vincenzo Ulisse, Marion Madonna, Ferdinando De Luca, Francesco Scotti, Luciano Russo, Giuseppe Silipo, Salvatore Di Fusco, Amina Abate, Andrea Papa, Agostino Pasquariello.

CITTA’ FUTURA

Marco Cicala, Matilde Pontillo, Annalis Bove, Francesco Gorirossi, Erasmina Caldarone, Paolo Di Trano, Ciro Avallone, Riccardo Pepe, Angelica Di Nuzzo, Luigi Amato, Corinna Guarini, Daniela Lombardi, Armando Ciotola, Gilda Callipo, Sergio Clarelli, Antonia Martina Matrisciano, Guido Giuseppe De Feudis, Esterina Paolo, Stefanio De Biasio, Sergio Sini, Daria Diselli, Serena Mandato, Federica Tartaglione,. Maurizio Cacace, Antonio Dorabella, Maria Petrocelli, Ciro Cardillo, Caterina Fusco, Pancrazio Alberico, Vincenzo De Marino, Lucio De Caprio, Giovanna Vietromile.

Romolo Vignola candidato sindaco civico

SPERANZA PER CASERTA

Angelica Andreozzi, Stefano Angelone, Francesco Apperti, Piero Bellofiore, Davide Bologna, Giuseppe Caiazza, Fortunata (detta Natia) Correra, Daniela De Chiara, Pietro Antonio Dubinin, Francesco Egido, Emma Farina, Pasquale Fiorentino, Paolo Franzese, Clemente (detto Dino) Fusco, Antonio Iannuzzi, Alessandro Maiello, Pasquale Malatesta, Mariagrazia Manna, Domenico (detto Mimmo) Marzaioli, Norma Naim, Alessandro Orlando, Giovanni Pisante, Girolamo Rossi, Patrizia Santonastaso, Ilenia Serpico, Tiziana Stellato, Maria Valentino, Vincenzo Vegnente, Anna Ventrone, Aurelio Vernile, Angela Vitale, Salvatore (detto Salvo) Vitrano.

IO FIRMO PER CASERTA

Alessandro Barbieri, Emanuele Centore, Simone Colucci, Alberto Coppo, Oriana De Flora, Riccardo De Lucia, Vincenzo Farina, Gennaro Fiorito, Valeria Marina Fusco, Antonella Iannantonio, Elena Iannucci, Antonella Iannantonio, Carmine Iaucci, Gabriella Ibello, Herrera Simula Giovanni Jesus, Carlo Madonna, Gloria Martignetti, Jenny Carol Morales Mordoj, Vincenzo Moriello, Andrea Palomba, Vincenza Pascale, Antonio Pascarella, Vincenzo Pascarella, Maria Giovanna Piccolo, Alfredo Plini, Giuseppe Romano detto Peppe, Francesco Santacroce, Clementina Senese, Maria Antonietta Serino, Piermario Tronco, Manuela Vigliotta, Antonio Zampella.

MOVIMENTO PER

Paolo Bozza, Annamaria Caggiano, Roberto Cantiello, Filomena Chirico, Giorgia Crispo, Umberto D’Ambrosio, Raffaele D’Argenzio, Giuseppe Maria De Fraia (detto Pippo), Paola Del Gais, Antimo Dell’Aquila, Grazia De Marco, Ornella Virginia Fauci, Luigi Iannucci (detto Ginetto), Massimo Fusco, Gaspare Bruno, Giacomina Giuliano, Angelo Grillo, Maria Barbara Grimaldi, Diana Guglielmi, Luigi Panariello, Antonio Russo, Donato Sciano, Domenico Spirito, Peppino Tagliafierro

Raffaele Giovine candidato sindaco civico

CASERTA DECIDE

Arillotta Claudio, Bembo Rita, Bosco Letizia, Burchi Arianna, Castellano Claudia, Cerulli Andrea, Cesaroni Manuela, Cioffi Antonio Mario, Crovella Virginia Anna, Cunto Vincenzo, De Carolis Enrico, Fabrocile Antonello, Vincenzo Dello Stritto, Ferdinando Errichiello, Giulia Esposito, Sara Femiano, Teresa Ferrigno, Vincenzo Fiano, Damiano Iannaccone, Mirco Loffredo, Rosalba Magliulo, Irene Mahan, Federica Martone, Maria Mele, Jacopo Pasquale Napolitano, Michele Panico, Antonietta Fiorella, Fontillo, Ada Postiglione, Silvio Ruffini, Adriano Sterle, Pasquale Zampella.

VIVACE

Valentina Amato, Marco Antonini, Pasquale Bizzarro, Maria Castaldo, Palma Causa, Antonio Cenname, Filomena Cervasio, Sarah Noemi Chentrens, Luca Crisiano, Sarah D’Amico, Arturo D’Orsi, Vincenzo Giovanni Di Martino, Francesco Fernicola, Antonio Flamia, Vincenzo Formato, Alexandra Blanca Gionti, Lorenzo Gumari, Ernesta Impesi, Arianna Iodice, Michela Lauritano, Valeria Riccardi, Giusto Russo, Cinzia Toscano, Vincenza Veneziano, Riccardo Volpe.

Errico Ronzo candidato sindaco civico

IO PARTECIPO

Giorgio Di Maio, Carlotta Agnano, Maria Letizia Anzoini, Giovanni Ascione, Giovanna Barca, Ettore Borsi, Giuseppe Campanile, Domenico Corvo, Marianna D’Agostino, Andrea D’Urso, Margherita Daniele, Antonio De Lucia, Federica De Micco, Anna De Santis, Giuseppe Durazzano, Antonio Esposito, Giada Falco, Maria Giuseppa Fiano, Federica Maria Giannelli, Germana Invigorito, Francesco Pio Maiello, Paolo Marcenò, Carlo Napolitano, Margherita Palmese, Valeria Paolone, Paolo Ricca, Vito Santilli, Francesco Schiano, Alessandro Scirocco, Alessandra Trapanj,, Carla Vigliotta, Marco Zanforlino.

Ciro Guerriero candidato sindaco civico

CASERTA KESTE’

Daniela Petrache, Bruno Di Martino, Carmela, Buonocore, Pasquale Frallicciardi, Magda Diodato, Riccardo Villa, Sara Benenati, Antonio Ferraro, Roberta Pirozzi, Antonio Tassinari, Anna Corletti, Michele Senneca, Caterina Setaro, Michael Nuzzo, Ornella Inglese, Antonio Caso, Rosanna Palmieri, Gianclaudio De Zottis, Marika Cinquegrana, Gianni Narducci, Marianna Perrella, Giovanni De Lorenzo, Anna Bortone, Salvatore Irace, Mario Fucile, Franco Finale, Alfredo De Nicola, Pietro Tassinari, Daniele Cioffi, Giuseppe Cinquegrana, Francesco Tartaglione, Emiddio Lettiero.