Elezioni comunali 2022. Gallo Matese: 8 candidati sindaco...uno fa 97 per cento Comune da 648 abitanti, stravince Pirraglia

Passato agli onori delle cronache per essere un comune da poco più di 600 abitanti, con 8 candidati sindaco, a Gallo Matese la partita è stata tutt'altro che accesa.

Stravince addirittura col 97 per cento dei consensi Giuseppe Pirraglia, con la lista “La rinascita del paese”6 voti allo sfidante Nicola Barbato, 1 a testa (o zero) per le altre liste. Segno che il rischio di giocare col quorum era alto, visto che l'affluenza è stata bassissima: 20 per cento.

Senza le altre liste, non ci sarebbe stata elezione.