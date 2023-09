Rinnovata convenzione tra Comune di Caserta e Arcigay Per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale

La Giunta Comunale di Caserta ha approvato una delibera con la quale è stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Caserta e "Rain Arcigay ODV Caserta " per la gestione del Centro, già esistente, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Con questa delibera, il Comune, poi, ha inteso rinnovare l'accordo di partenariato con "Rain ArcigayCaserta ODV", quale soggetto promotore ed ente capofila del Progetto "Il Centro" - Caserta e Avellino insieme contro le discriminazioni 2023", promosso da una Associazione Temporanea di Scopo tra "Rain Arcigay Caserta ODV" e l'APS "Apple Pie l' amore merita LGBT", il Comune di Casertae il Comune di Atripalda (Avellino) come componenti. Il cofinanziamento del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà mediante la messa a disposizione dei locali siti presso il "Palazzo dei Vescovi" (Ex Caserma Sacchi) in via San Gennaro, in particolare dei locali che un tempo ospitavano l'Associazione dipendenti in quiescenza . Il sostegno si concretizzerà anche attraverso la realizzazione di iniziative culturali di promozione di pratiche positive e di contrasto alle discriminazioni da concordare tra Comune e “Rain Arcigay ODV Caserta ”. Si chiude così una vicenda che ad inizio settembre aveva fatto scoppiare una polemica tra Rain Arcigay e Comune di Caserta, con l'associazione che accusava l'Ente di non aver rinnovato la convenzione; l'associazione aveva denunciato di essere stata "sfrattata", ma poi il Comune è tornato sui suoi passi sanando la situazione. Con il rinnovo del partenariato, “Pioggia Arcigay Casertainiziative di diffusione e promozione di materiale informativo e di sensibilizzazione, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli enti pubblici. "Rinnoviamo la convenzione - ha spiegato l'Assessora alle Pari Opportunità, Emilianna Credentino - ribadendo con forza come questa Amministrazione sia da sempre impegnata a combattere ogni forma di discriminazione ea promuovere la cultura dell'inclusione. Sosterremo ogni attività volta ad assistere le vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Auspichiamo che il rinnovo della convenzione porterà ad accrescere la condivisione di tutte le iniziative ei progetti che verranno portati avanti". (