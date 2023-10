Zinzi: "Da De Luca 151 annunci su Ecoballe, ma sono ancora là" Il deputato: "Smaltito in 8 anni appena il 22 per cento delle ecoballe"

- "Da parte del presidente della Regione Vincenzo De Luca ci sono state 151 dichiarazioni negli ultimi 8 anni sui rifiuti e sulle eco-balle". A sostenerlo è il deputato della Lega Giampiero Zinzi che, nell'Aula della Camera, durante il question time con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ne ha letto alcune, come quella del 2020: "Entro il 2023 le eco-balle spariranno dalla Campania". "Per motivi di tempo non ve le elencherò tutte - afferma Zinzi - ma le promesse sulle eco-balle sono state tante", mentre ne è "stato smaltito appena il 22%". "Quello che più preoccupa è che dopo 8 anni - prosegue - è stata spesa la metà delle risorse, mentre avanzano ancora 1.300.000 tonnellate di eco-balle da smaltire". Questo, incalza Zinzi, "ha creato anche problemi di legalità perchè sul tema dei rifiuti sono stati costruiti imperi di illegalità affaristico-camorristici e ovviamente non mi riferisco alla parte politica".