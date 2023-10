Aversa: Gerardina Basilicata commissario fino a nuove elezioni Dopo la fine dell'amministrazione Golia per via del bilancio preventivo bocciato

Il prefetto in quiescenza Gerardina Basilicata è stato nominato commissario prefettizio del Comune di Aversa ( CASERTA ) , la cui amministrazione comunale targata Alfonso Golia è terminata in anticipo per la bocciatura del bilancio preventivo da parte del Consiglio comunale la scorsa settimana. La Basilicata resterà in carica fino alle elezioni amministrative della prossima primavera. La nomina è stata disposta dal prefetto di CASERTA Giuseppe Castaldo, che ha sospeso il Consiglio comunale e nel contempo ha formulato al Ministero dell'interno proposta di scioglimento del Consiglio. Intanto il bilancio bocciato la settimana scorsa è stato approvato dal Commissario ad Acta inviato dal prefetto Castaldo ad Aversa solo per definire l'iter relativo al fondamentale documento contabile. E l'ex sindaco Golia, che proprio sul bilancio era "caduto", esulta, e afferma che "questa è la prova di quanto fosse in malafede certa politica", e che "il bilancio era solo un loro pretesto"; "il vero obiettivo - spiega - era solo non fare arrivare la nostra amministrazione in carica alle elezioni, e come hanno dimostrato, interessi individuali a scapito della città".