Fdl affila le armi in provincia di Caserta: al via la campagna informativa Si parte da Casal di Principe

Sotto l'egida del coordinamento provinciale di Caserta, guidato dall'onorevole Gimmi Cangiano, prende il via da Casal di Principe una significativa campagna informativa focalizzata sulle iniziative chiave promosse dal partito a livello nazionale. Tra queste spiccano la Riforma dell'autonomia e la Riforma Costituzionale, pilastri della visione politica del Governo Meloni, che mirano a rinnovare profondamente il tessuto istituzionale e amministrativo del Paese.

L'evento vedrà la presenza di un gazebo informativo, posizionato nel cuore di Casal di Principe, in Piazza Villa, domenica 10 marzo a partire dalle ore 10:00. L'iniziativa si propone come punto di incontro tra cittadini e rappresentanti di FdI, offrendo a tutti un'opportunità di dialogo diretto e approfondimento sulle proposte di riforma in discussione.

Questa campagna informativa rappresenta un'importante tappa nel processo di avvicinamento e ascolto della popolazione, evidenziando l'impegno di Fratelli d'Italia nel promuovere un dibattito aperto e costruttivo sulle riforme proposte. Casal di Principe, con la sua vivace partecipazione civica, si conferma scenario ideale per lanciare un dialogo fruttuoso su temi di cruciale importanza per il futuro del Paese.