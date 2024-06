Comunali: a Casapesanna vince Zagaria. Forza Italia avanti ad Aversa Zannini in vataggio su Baldascino. A Castavlturno Marrandino avanti

Francesco Matacena appoggiato da Forza Italia e dalla lista facente capo al consigliere regionale Giovanni Zannini, è in vantaggio ad Aversa con quasi il doppio dei voti scrutinati finora sul candidato unitario del centrosinistra Mauro Baldascino e Antonio Farinaro, sostenuto da Fratelli d'Italia; tra questi ultimi due si profila un testa a testa per un eventuale secondo posto che significherebbe ballottaggio (Farinaro è per ora in vantaggio su Baldascino), sempre che Matacena non riesca a superare il 50% delle preferenze. Molto più staccata la quarta candidata Eugenia D'Angelo. A Casal di Principe Ottavio Corvino è in vantaggio su Elisabetta Corvino, mentre sono più staccati i tre candidati espressione dell'ex maggioranza del sindaco uscente Renato Natale, ovvero l'ex vice sindaco Marisa Diana, cugina di don Peppe Diana, l'ex Antonio Natale e l'ex consigliera di maggioranza Lia Caterino. A Castel Volturno è in vantaggio l'ex assessore sostenuto da Forza Italia Pasquale Marrandino, a seguire la candidata Anastasia Petrella sostenuta da Pd, Movimento Cinque Stelle e Partito socialista; terzo per ora, ma molto vicino alla Petrella, dunque in corso per un eventuale ballottaggio, il candidato di Fratelli d'Italia e Lega nonché sindaco uscente Luigi Petrella (solo omonimo con la candidata). Già decisa la corsa in altri Comuni del Casertano popolazione con inferiore ai 15mila abitanti e in cui non è previsto ballottaggio: a Casapesenna c'è la prima volta per una donna, è Giustina Zagaria, vice-sindaco nell'amministrazione di Marcello De Rosa, sindaco negli ultimi dieci anni candidatosi a questa tornata come consigliere proprio nella lista di Zagaria "Casapesenna Viva".