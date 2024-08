Rubano: "Centrodesca accanto agli allevatori nell'emergenza brucellosi" Il deputato: "Nomina commissario è risposta che dimostra il nostro impegno"

"Da tempo ormai gli allevatori della provincia di Caserta lottavano contro l'emergenza brucellosi: con la nomina del commissario, il dott. Nicola D'Alterio, il governo ha dimostrato ancora una volta di essere attento ai problemi e alle esigenze del territorio campano e di saper rispondere con efficienza e concretezza. Una risposta è arrivata dopo mesi di impegno incessante di tutti i parlamentari campani di centrodestra: insieme ai colleghi della maggioranza e al Sottosegretario alla Salute Gemmato, negli scorsi mesi abbiamo incontrato diverse volte gli allevatori, per attivare un confronto proficuo che portasse alla soluzione migliore per le le nostre aziende agricole. Al neo commissario porgo i migliori auguri di buon lavoro: sono certo che con la sua esperienza e le sue competenze sapranno affrontare l'emergenza in maniera risolutiva". Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice segretario azzurro della Campania .