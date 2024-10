Terzo mandato, De Luca: "Vado avanti a prescindere dal Pd, mi ricandido" Il governatore replica agli esponenti dem: "Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta"

"Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta". Vincenzo De Luca rompe gli indugi e, nel corso del suo intervento al centro orafo Tarì di Marcianise, rilancia la sfida del terzo mandato. "Io - ha aggiunto De Luca - vado avanti a prescindere, anche se c'è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell'imbecillità di qualche esponente del Pd. Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta. L'importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita", l'affondo di De Luca che, indirettamente, ha replicato alle affermazioni rilasciate in giornata da diversi esponenti dell'ala Schlein. Sia il commissario regionale Antonio Misiani che gli esponenti dem Sandro Ruotolo e Marco Sarracino (entrambi componenti della segreteria nazionale in quota Schlein) hanno ribadito la necessità di rinnovare il partito, chiudendo nettamente all'ipotesi del terzo mandato. Da Caserta il governatore Vincenzo De Luca ha risposto per le rime, inasprendo lo scontro interno al Partito Democratico.