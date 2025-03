Caserta: Antonio De Falco è il nuovo coordinatore cittadino del Psi Indicate le priorità politiche del partito

Il coordinatore provinciale del partito socialista Italiano, Romolo Vignola, ha nominato Antonio De Falco nuovo coordinatore cittadino del Psi di Caserta.

"Ringrazio Romolo Vignola e l’intera sezione del Psi di Caserta per il prestigioso incarico - ha dichiarato De Falco - credo poco nei personalismi, credo invece fermamente nel gioco di squadra. Per questo, nei prossimi giorni procederò alla nomina del direttivo cittadino, un gruppo di lavoro che saprà affrontare con competenza e spirito unitario le sfide che attendono la nostra comunità".

Il nuovo coordinatore ha indicato le priorità politiche del Psi cittadino: "Partiremo dalle esigenze dei lavoratori e dei commercianti: un’attività che funziona crea lavoro, e il lavoro porta dignità. Ci dedicheremo, come ci suggerisce il Dna dei socialisti, alle persone e in particolare a chi, per svariati motivi, è rimasto indietro.

Torneremo presto in piazza, ad ascoltare la gente e a raccogliere istanze reali. Abbiamo una forte rappresentanza in amministrazione comunale, e la faremo pesare. Più che promesse, porteremo fatti. Più

che critiche, soluzioni".