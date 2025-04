Scioglimento consiglio comunale Caserta: Psi rivendica con forza il ruolo avuto Intervento del coordinatore provinciale Romolo Vignola

"Il Psi rivendica con forza il ruolo avuto in questi mesi nel tentativo di dare stabilità e trasparenza all’amministrazione cittadina, sottolineando l’importanza di una politica responsabile, radicata e vicina ai bisogni concreti della comunità".

E' quanto si legge in una nota ufficiale del partito socialista italiano sezione di Caserta, a firma del coordinatore provinciale Romolo Vignola.

"Questo evento non arresta il nostro percorso. Al contrario, rafforza il nostro impegno per una politica fatta di visione, innovazione e spirito di servizio. Il partito socialista italiano sezione di Caserta continuerà a lavorare per rappresentare una forza credibile, seria e progressista all’interno del centrosinistra.

Ribadiamo la nostra lealtà all’alleanza, pur sottolineando come alcune ambiguità manifestatesi negli ultimi mesi abbiano, anche involontariamente favorito l’ascesa di un’opposizione di centro destra a trazione leghista, portatrice di valori e programmi radicalmente distanti dai nostri ideali di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.Il Partito Socialista c’è e continuerà ad esserci, al fianco dei cittadini e delle forze sane di questa città.