Scioglimento consiglio: Paolo Falco lancia il tavolo di centrodestra Partiti, forze civiche e anime cattoliche moderate e liberali subito a lavoro

"Ho atteso qualche giorno prima di intervenire sullo scioglimento del consiglio comunale di Caserta firmato dal ministro Piantedosi perché ritengo che la vicenda vada analizzata sul piano politico e non tecnico e che la stessa rappresenti una sconfitta per tutta la città di Caserta". A dichiararlo è il coordinatore cittadino di Forza Italia Paolo Falco

"Da garantista convinto, lo sono anche per la mia controparte politica, ritengo però che Marino con il suo centrosinistra, a prescindere da come andranno le cose, rappresentino il passato politico di Caserta, un passato che la città vuole dimenticare in fretta per l’inconsistenza amministrativa di questi anni, per l’assenza di mission data alla nostra Caserta.

Come Forza Italia ritengo che sia indispensabile cominciare a lavorare sin da subito alla costruzione di un programma elettorale e di una coalizione che possano guidare Caserta per i prossimi anni.

E’ per questo che, nelle prossime ore mi farò promotore di un incontro con i partiti alleati, ma anche con le forze civiche che in città hanno voglia di costruire un percorso politico vero alternativo al nulla di questi anni.

La nostra coalizione, come tradizione del grande centrodestra, deve essere aperta a quei cattolici moderati, liberali che sono pronti a rimboccarsi le maniche e a lavorare per Caserta".