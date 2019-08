Juvecaserta: restyling PalaMaggiò, prime sedute in città Il club bianconero sosterrà i primi allenamenti al Palasport di Viale Medaglie D'Oro

Cambio di programma per la Juvecaserta. Il PalaMaggiò di Castel Morrone è interessato da alcuni lavori di restyling e così il club di Terra di Lavoro ha deciso di utilizzare il Palasport di Viale Medaglie D'Oro per i primi giorni di allenamento in ottica Serie A2 2019/2020. È quanto comunicato dalla società guidata dall'amministratore unico, Antonello Nevola. Allenamento, aperto al pubblico, domani pomeriggio. L'orario della prima seduta sarà ufficializzato dalla Juvecaserta tramite social, appena "acquisita la disponibilità oraria dell’impianto". Per l'utilizzo del Palasport "lo Sporting Club Juvecaserta esprime il suo più sincero ringraziamento al dottor Giuseppe Guida, presidente dell’Agis, agenzia che gestisce gli impianti di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta".